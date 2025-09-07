Общо 890 демонстранти са били арестувани при снощния протест на пропалестинска организация в центъра на Лондон, каза британската полиция

Подробно търсене

Британски полицаи отстраняват протестиращ по време на демонстрация в подкрепа на организацията „Действие за Палестина“ в Лондон, 6 септември 2025 година. Снимка: AP/Joanna Chan
Лондон,  
07.09.2025 19:46
 (БТА)
Общо 890 демонстранти са били арестувани при снощния протест в центъра на Лондон срещу обявяването на пропалестинската организация „Действие за Палестина“ за терористична група, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирайки британската полиция.

Около 1500 души са участвали в протеста вчера на площада пред сградата на парламента в Уестминстър и полицията осъди „непоносимото“ малтретиране, на което според нея са били подложени нейните служители.

Организаторите обаче настояха, че митингът е бил „пример за мирен протест“.

Общо 890 души са били арестувани, като 857 от тях са били арестувани за подкрепа на забранена организация, а 33 - за нападение на полицейски служители и други нарушения на обществения ред.

„Действие за Палестина“ беше забранена през юли, след като групата пое отговорност за акция, при която на 20 юни бяха повредени два самолета в база на Кралските военновъздушни сили.

/ЛМ/

