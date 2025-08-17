Пропалестински демонстранти участваха в протест пред база на Кралските военновъздушни сили

Пропалестински демонстранти скандираха „RAF (Кралски военновъздушни сили), срам за вас!“ на протест пред база на Кралските военновъздушни сили с призиви за ембарго върху продажбата на оръжие на Израел, предаде днес ДПА.

Стотици демонстранти се събраха вчера следобед пред оградата от бодлива тел на военновъздушната база "Хай Уайкомб" (High Wycombe) за протеста, организиран от „Кампания за солидарност с Палестина“.

Протестиращите държаха плакати с надписи „Спрете военното сътрудничество на Великобритания с Израел“ и „61 000+ убити, 600 шпионски полета на RAF“.

Чуха се скандирания „RAF, вие работите за нас, Израел не ви е шеф“, „RAF, срам, срам – убивате деца“ и „RAF, имате кръв по ръцете си“.

Голямо палестинско знаме беше издигнато пред реплика на изтребител "Хърикейн" от Втората световна война пред входа на военновъздушната база, а организаторите докарваха протестиращите с автобуси от жп гарата.

Събралите се пред военновъздушната база демонстранти държаха голям червен транспарант и скандираха „Ние сме червената линия, Великобритания за Палестина“, докато протестиращи вдигаха шум с тенджери и барабани.

Полицията в Темз Вали заяви, че по време на протеста не са били извършени арести.

В речта си по време на демонстрацията Аднан Хмидан, председател на „Палестински форум – Великобритания“, заяви, че кралските военновъздушни сили не са просто „страничен наблюдател, а партньор в колективното наказание.

„RAF е партньор в етническото прочистване и преди всичко е партньор в геноцида срещу хората в Газа. Всеки военен самолет, който достига Израел с британски части или британска подкрепа, прави тази страна съучастник в убийството на деца“, каза още Хмидан.

Миналата седмица в центъра на Лондон 15 000 души демонстрираха мирно в подкрепа на палестинската кауза, като беше арестуван само един човек, съобщи столичната полиция и отбеляза, че 522 души са били арестувани „за незаконна проява на подкрепа за „Действие за Палестина“ (Palestine Action) в същия ден“.

От столичната полиция казаха вчера, че още 60 души ще бъдат дадени на съд за „проява на подкрепа за забранената терористична група „Действие за Палестина“.

Полицията посочи, че това се случва след ареста на повече от 700 души, откакто групата беше забранена на 5 юли, включително 522 в центъра на Лондон миналата събота.

По думите на полицията се очакват още съдебни преследвания през идните седмици и са взети мерки, „които ще позволят разследването и преследването на значителен брой лица всяка седмица, ако е необходимо“.

Миналата седмица полицията потвърди първите три обвинения в Англия и Уелс за нарушение на параграф 13 от Закона за тероризма, във връзка с „Действие за Палестина“.

Организацията „Действие за Палестина“ беше забранена от британското правителство през юли, като забраната означава, че членството в нея или подкрепата за нея е престъпление, наказуемо с до 14 години затвор, съгласно Закона за тероризма от 2000 г.