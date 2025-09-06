Британската полиция арестува около 300 души по време на пореден протест в подкрепа на забранената организация "Действие за Палестина“

Британската полиция днес арестува около 300 души по време на протест в Лондон в подкрепа на забранената от правителството пропалестинска организация "Действие за Палестина“ (Palestine Action), предаде Ройтерс.

Великобритания забрани "Действие за Палестина“ през юли по силата на законодателство за борба срещу тероризма, след като членове на организацията нахлуха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха военни самолети.

Групата, която също така взема на прицел британски отбранителни фирми с връзки с Израел, обвинява британското правителство в съучастие във военните престъпления, които тя твърди, че Израел извършва в Газа.

Полицията арестува стотици поддръжници на $Действие за Палестина“ през последните седмици, включително повече от 500 в един ден миналия месец. Много от задържаните са на възраст над 60 години.

Стотици протестиращи се събраха днес близо до сградата на парламента в центъра на Лондон, за да протестират срещу забраната на организацията, като мнозина от тях държаха плакати, на които пишеше: "Противопоставям се на геноцида. Подкрепям "Действие за Палестина“.

Лондонската полиция съобщи, че задържаните са за редица нарушения, включително нападения над полицейски служители и подкрепа на забранена организация.

"Полицейските служители (...) са били подложени на изключително жестоко отношение, включително удари с юмруци, ритници, наплюване и хвърляне на предмети в допълнение към вербални обиди“, написа лондонската полицията в публикация в социалната мрежа "Екс“.

Забраната на "Действие за Палестина“ поставя организацията в една група с терористични групировки като "Ал Каида“ и "Ислямска държава“ и прави наказуема подкрепата или членството в групата, като за това се полагат до 14 години затвор, отбелязва Ройтерс.

Полицията предупреди преди днешния протест, че всеки, който демонстрира подкрепа за групата, ще бъде арестуван.

Правозащитни организации разкритикуваха решението на Великобритания да забрани групата, като го нарекоха непропорционално и заявиха, че то ограничава свободата на изразяване на мирните протестиращи.

Правителството обвинява групата "Действие за Палестина“, че е причинила щети на стойност милиони британски лири, и казва, че забраната не възпрепятства други пропалестински протести.