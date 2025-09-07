Подробно търсене

Анелия Пенкова
Палестинското радикално движение "Ислямски джихад" заяви, че е изстреляло ракети от ивицата Газа към Израел
Израелската система за противовъздушна отбрана "Железен купол" прехваща ракети, изстреляни от ивицата Газа. Снимка: AP/Ariel Schalit, File
Тел Авив,  
07.09.2025 11:57
 (БТА)
Палестинското радикално движение "Ислямски джихад" изстреля днес две ракети от ивицата Газа срещу Израел, предаде ДПА. 

Атаката е "в отговор на престъпленията, които ционисткият режим извършва срещу народа ни", обяви военното крило на терористичната групировка, която и преди е изстрелвала ракети срещу Израел.

Израелската армия съобщи по-рано, че от централната част на палестинския анклав са били изстреляни две ракети по посока на Израел. Според военните едната ракета е била прехваната от израелската противовъздушна отбрана, а втората е паднала в ненаселен район и няма жертви или щети.

Малко преди това бяха задействани сирените за въздушна тревога в израелски гранични градове, както и в град Нетивот.

От началото на войната в ивицата Газа Израел е бил подлаган на многобройни ракетни нападения, идващи от палестинския анклав, но тези атаки вече са значително по-редки, отбелязва ДПА.

/СХТ/

