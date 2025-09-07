Подробно търсене

Израелски военен говорител издаде предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа; летище „Рамон“ в Южен Израел възобнови работа

Владимир Арангелов
Израелски военен говорител издаде предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа; летище „Рамон“ в Южен Израел възобнови работа
Израелски военен говорител издаде предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа; летище „Рамон“ в Южен Израел възобнови работа
Палестинци се опитват да се прикрият по време на израелски въздушен удар по многоетажна сграда в град Газа, 5 септември 2025 година. Снимка: AP/Yousef Al Zanoun
Кайро,  
07.09.2025 18:26
 (БТА)

Израелски военен говорител днес издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа и палатките около нея и отново призова „Хамас“ да се сложи оръжие, предаде Ройтерс.

Това е второто предупреждение за тази сграда и палатките около нея в рамките на малко повече от 24 часа. Там са се подслонили семейства, които са били принудени да напуснат жилищата си.

Междувременно летище „Рамон“ близо до град Ейлат в южната част на Израел, което бе затворено днес, след като пуснат от територията на Йемен дрон се разби в сградата на терминала за пристигащи, възобнови работа, съобщи израелската летищна служба.

Израелската служба са спешна медицинска помощ каза, че двама души са били ранени от осколки.

Летището беше затворено в продължение на около два часа.

/ЛМ/

Свързани новини

07.09.2025 17:32

Израел и Дания ще проучат възможностите за евакуация на пациенти от Газа, обяви израелският външен министър

Израел и Дания планират да създадат съвместен екип, който да проучи нови начини за евакуация на пациенти от ивицата Газа, заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар на пресконференция с датския си колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим, предаде ДПА.
07.09.2025 15:59

Израел ще се изправи пред сериозни последствия, ако отмени сделката за 35 млрд. долара за износ на газ към Египет, заяви египетски представител

Израел ще се изправи пред сериозни последствия, ако отмени сделката за износ на израелски газ за Египет на стойност 35 милиарда долара, заяви директорът на египетската Държавна информационна служба Диа Рашуан, цитиран от в. “Ал Ахрам”.
07.09.2025 14:58

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в Азия и Близкия изток

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, информираха днес експерти, цитирани от Асошиейтед Прес. Към момента не е ясно каква е причината за прекъсването.
07.09.2025 12:23

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент 20 до 25 държави биха могли да разполагат с ядрени оръжия

Генералният директор Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси предупреди, че в даден момент до 25 държави в света биха могли да разполагат с ядрени оръжия, предаде ДПА, като се позова на негово интервю, публикувано в днешния брой на италианския ежедневник "Република".
07.09.2025 11:35

Израелският външен министър каза, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и "Хамас" сложи оръжие

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар каза днес, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и палестинското ислямистко движение "Хамас" сложи оръжие, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление на пресконференция с датския му колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим.
07.09.2025 09:27

Десетки хиляди демонстранти се събраха снощи в Йерусалим, за да поискат освобождаване на израелските заложници и край на войната в Газа

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега, десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.
06.09.2025 20:10

Израелските въоръжени сили призоваха жителите на град Газа да се изтеглят на юг и бомбардираха многоетажна сграда

Израелските въоръжени сили призоваха палестинците в град Газа да се изтеглят на юг и след това бомбардираха многоетажна сграда в момент, когато силите на Израел навлизат все по-дълбоко в най-големия град в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
06.09.2025 15:03

Израел унищожи още една многоетажна сграда в Газа, съобщиха израелските власти и очевидци

Израел унищожи днес многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа, съобщиха очевидци малко след като израелската армия бомбардира периметър, в който бе отправила предупреждение за евакуация на жителите, предаде АФП. Армията "удари
06.09.2025 14:31

Египет отхвърли като "глупости" твърденията за доброволно разселване на палестинци

Египетският министър на външните работи Бадр Абделати, чиято страна има ключова роля в усилията за край на войната в Газа, заяви днес, че това да се описва като доброволно разселването на палестинци е "глупост", предаде Ройтерс. 
06.09.2025 06:29

САЩ водят "много задълбочени" преговори с "Хамас" и призоваха групировката да освободи заложниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон води "доста усилени" преговори с палестинското движение "Хамас", и призова групировката да освободи всички заложници в Газа, предаде Ройтерс. "Водим много усилени преговори с "Хамас", каза Тръмп

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:10 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация