Подробно търсене

Израел нанесе удар по йеменската столица Сана, съобщи телевизията на бунтовниците хуси

Иво Тасев
Израел нанесе удар по йеменската столица Сана, съобщи телевизията на бунтовниците хуси
Израел нанесе удар по йеменската столица Сана, съобщи телевизията на бунтовниците хуси
Митинг на бунтовниците хуси в йеменската столица Сана, 4 септември 2025 г. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman
Сана,  
10.09.2025 17:22
 (БТА)
Етикети

Израел нанесе днес удар по столицата на Йемен – Сана, предаде Ройтерс, като се позова на информация на телевизионния канал на движението на йеменските бунтовници хуси – "Ал Масира".

Телевизията не дава повече подробности.

Военен говорител на хусите заяви, на свой ред, че подразделенията на противовъздушната отбрана в момента отблъскват израелски атаки.

Дрон, изстрелян от територията на Йемен, се разби в неделя в района на летище Рамон в Израел, северно от пристанищния град на Червено море Ейлат.

От есента на 2023 г. движението на йеменските бунтовници хуси, което официално се нарича "Ансар Аллах", атакува в Червено море кораби, свързани с Израел, в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Хусите започнаха да обстрелват с ракети и дронове и израелската територия, припомня Ройтерс.

 

/ВС/

Свързани новини

08.09.2025 19:24

Израелската армия обяви, че е прехванала дрон, насочен към територията на Израел от Йемен

Израелската армия обяви днес, че е прехванала дрон, насочен от Йемен към територията на Израел, след като са се задействали сирени за въздушна тревога в близост до пристанищния град Ейлат, предаде Ройтерс.
07.09.2025 18:26

Израелски военен говорител издаде предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа; летище „Рамон“ в Южен Израел възобнови работа

Израелски военен говорител днес издаде ново предупреждение за евакуация на жителите на сграда в град Газа и палатките около нея и отново призова „Хамас“ да се сложи оръжие, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:48 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация