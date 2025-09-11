Националният музей на Йемен е пострадал след израелски въздушни удари, заяви министерството на културата на хусите

Израелските въздушни удари в Йемен, при които загинаха 35 души, а ранени бяха още 130, са причинили щети на йеменския национален музей и други исторически забележителности в столицата Сана, заяви министерството на културата на хусите, цитирано от Асошиейтед прес.

Състоянието на експонатите в музея все още не е изяснено, но за хиляди от тях има риск да бъдат увредени, съобщи ведомството. Асошиейтед прес публикува видео и снимков материал на мястото на удара, където се виждат щети по фасадата на сградата.

Министерството призова ЮНЕСКО, специализираната организация за култура и образование на ООН, да осъди нападението и пряко да се намеси, за да помогне за защитата на историческата сграда на музея и неговите експонати.

Повечето от загиналите при израелския удар в Йемен са били в столицата Сана, където са били ударени военно поделение и бензиностанция, заяви министерството на здравеопазването на хусите, цитирано от Асошиейтед прес.

Израел вече предприе поредица от въздушни атаки в отговор на изстреляните от хусите ракети и дронове. Подкрепяните от Иран хуси твърдят, че помагат на Хамас и палестинците в ивицата Газа, а в неделя изстреляха дрон, който проби многослойната противовъздушна отбрана на Израел и се разби в летище в южните региони на страната.