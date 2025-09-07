Пуснат от територията на Йемен дрон се разби близо до летище Рамон в Израел, каза израелската армия

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Израелски военен кораб край брега на град Ейлат, 16 април 2024 година. Снимка: AP/Ohad Zwigenberg
Тел Авив,  
07.09.2025 16:29
 (БТА)
Пуснат от територията на Йемен дрон се е разбил близо до израелското летище Рамон в южната част на страната, каза днес израелската армия, цитирана от ДПА.

„Не са били задействани сирени, случаят се разследва“, каза армията в публикация в „Телеграм“.

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че един човек е бил леко ранен.

Според израелските авиационни власти сградата на терминала за пристигащи на летището е била засегната, а въздушното пространство над летище Рамон, разположено северно от град Ейлат, който се намира в южната част на Израел, на брега на Червено море, е временно затворено.

Армията по-рано съобщи, че три дрона от Йемен са били прехванати от противовъздушната отбрана.

В началото на май ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хуси, падна близо до летище "Бен Гурион" в Тел Авив.

От началото на конфликта в Газа през октомври 2023 г. подкрепяните от Иран бунтовници хуси редовно атакуват Израел с ракети и дронове в подкрепа на палестинската ислямистка групировка „Хамас“ в ивицата Газа.

Израел, от своя страна, многократно е нанасял удари по цели в Йемен. При неотдавнашен въздушен удар в Сана бяха убити премиерът на хусите Ахмед ал Рахауи, девет от неговите министри и двама други официални представители на хусите.

