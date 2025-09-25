САБА: Йеменският министър на информацията осъди отвличането на писател и журналист от хусите

Йеменският министър на информацията, културата и туризма Муамер ал Иряни осъди остро отвличането на писателя и поета Урас ал Иряни и журналиста Маджед Зайед в Сана от хусите, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Ал Иряни заяви, че това престъпление разкрива борбата на милициите срещу националното самосъзнание и символи, стремейки се да заглушат свободните гласове, напомнящи на йеменците за революционните ценности и принципите на републиката.

Той обяви, че милициите на хусите са изцяло отговорни за безопасността на отвлечените лица и призова международните организации да осъдят тези нарушения и да окажат натиск за незабавното им освобождаване.

