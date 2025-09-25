Подробно търсене

САБА: Йеменският министър на информацията осъди отвличането на писател и журналист от хусите

Александър Евстатиев
САБА: Йеменският министър на информацията осъди отвличането на писател и журналист от хусите
САБА: Йеменският министър на информацията осъди отвличането на писател и журналист от хусите
Йеменският министър на информацията, културата и туризма Муамер ал Иряни. Снимка: САБА
Аден,  
25.09.2025 22:29
 (БТА)
Етикети

Йеменският министър на информацията, културата и туризма Муамер ал Иряни осъди остро отвличането на писателя и поета Урас ал Иряни и журналиста Маджед Зайед в Сана от хусите, предаде йеменската новинарска агенция САБА. 

Ал Иряни заяви, че това престъпление разкрива борбата на милициите срещу националното самосъзнание и символи, стремейки се да заглушат свободните гласове, напомнящи на йеменците за революционните ценности и принципите на републиката.

Той обяви, че милициите на хусите са изцяло отговорни за безопасността на отвлечените лица и призова международните организации да осъдят тези нарушения и да окажат натиск за незабавното им освобождаване.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ДИ/

Свързани новини

15.09.2025 17:54

САБА: Хусите са обвинени за около 21 хиляди тежки нарушения, насочени срещу деца, през последните 10 години в Йемен

Йеменската мрежа за права и свободи съвместно с Асоциацията за помощ в областта на правата на човека и миграцията обявиха, че в периода от 1 януари 2015 г. до 1 юли 2025 г. подкрепяните от Иран хуси са извършили 21 342 тежки нарушения, насочени срещу деца, в Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
04.09.2025 15:34

Хусите подозират задържаните служители на ООН за шпионаж в полза на САЩ и Израел

Предполага се, че служителите на ООН, които бяха задържани в неделя от йеменските бунтовници хуси са шпионирали за САЩ и Израел, заяви днес високопоставен представител на хусите, цитиран от Франс прес.
31.08.2025 23:13

ООН съобщи, че 11 нейни служители са били задържани днес от хусите в Йемен

ООН обяви в днес, че най-малко единадесет от нейните служители в Йемен са задържани от бунтовниците хуси, които извършиха редица арести след смъртта на премиера им в четвъртък при израелски въздушни удари, предаде АФП. Съобщението за смъртта на
31.08.2025 18:14

Лидерът на йеменските хуси заяви, че ще засили атаките срещу Израел

Лидерът на хусите в Йемен заплаши да засили атаките срещу Израел, предаде Франс прес. Заплахата бе в отговор на съобщението отпреди дни за смъртта на премиера на правителството на хусите, който беше убит при израелски удари в Сана. Нападенията срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:53 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация