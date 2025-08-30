Йеменските бунтовници хуси обещаха да си отмъстят на Израел за убийството на ръководителя на своето правителство

Йеменските бунтовници хуси заплашиха с отмъщение след смъртта на няколко от своите висши политически лидери, сред които и ръководителят на тяхното правителство Ахмед ал Рахауи, убити при израелски въздушни удари, предаде Франс прес.

"Обещаваме пред Бога, пред скъпия йеменски народ и пред семействата на мъчениците и ранените, че ще отмъстим", заяви Мехди ал Машат, лидер на Върховния политически съвет, в видеосъобщение в "Телеграм".

"Очакват ви мрачни дни", добави той, обръщайки се към Израел.

Машат призова "всички (чуждестранни) компании, присъстващи в окупираната територия (Израел, бел. АФП)" да напуснат "преди да е станало твърде късно".

В отделно съобщение хусите обявиха назначаването на Мохамед Ахмад Муфтах за "временен премиер".