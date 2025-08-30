Подробно търсене

Йеменските бунтовници хуси обещаха да си отмъстят на Израел за убийството на ръководителя на своето правителство

Асен Георгиев
Йеменските бунтовници хуси обещаха да си отмъстят на Израел за убийството на ръководителя на своето правителство
Йеменските бунтовници хуси обещаха да си отмъстят на Израел за убийството на ръководителя на своето правителство
Жител на Сана гледа телевизионно предаване, на което се виждат кадри с покойния премиер. Снимка: АП/Osamah Abdulrahman.
Сана,  
30.08.2025 22:25
 (БТА)

 Йеменските бунтовници хуси заплашиха с отмъщение след смъртта на няколко от своите висши политически лидери, сред които и ръководителят на тяхното правителство Ахмед ал Рахауи, убити при израелски въздушни удари, предаде Франс прес.

"Обещаваме пред Бога, пред скъпия йеменски народ и пред семействата на мъчениците и ранените, че ще отмъстим", заяви Мехди ал Машат, лидер на Върховния политически съвет, в видеосъобщение в "Телеграм".

"Очакват ви мрачни дни", добави той, обръщайки се към Израел.

Машат призова "всички (чуждестранни) компании, присъстващи в окупираната територия (Израел, бел. АФП)" да напуснат "преди да е станало твърде късно".

В отделно съобщение хусите обявиха назначаването на Мохамед Ахмад Муфтах за "временен премиер".

/АГ/

Свързани новини

30.08.2025 19:30

Ръководителят на правителството на хусите в Йемен е загинал при израелски въздушен удар

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че при израелски въздушен удар в четвъртък е загинал премиерът на контролираното от групировката им правителство в йеменската столица Сана - Ахмед ал Рахауи, както и няколко министри, предадоха световните агенции.
29.08.2025 20:59

САБА: Председателят на Президентския съвет на Йемен изрази загрижеността си относно трафика на иранско оръжие за хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен, д-р Рашад ал Алими, се срещна с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Йемен Джонатан Печиа, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
29.08.2025 17:43

Турция затвори въздушното си пространство за израелски самолети, пренасящи оръжие, заяви Хакан Фидан пред Меджлиса

Турция е затворила въздушното си пространство за израелски самолети, които пренасят оръжие. Това стана ясно по време на изслушването на министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан пред Меджлиса на Република Турция, предаде Анадолската агенция. Днес депутатите се събраха на извънредно заседание заради ситуацията в Газа, а изслушването на Хакан Фидан беше сред точките в дневния им ред в Анкара.
28.08.2025 19:27

Израел атакува йеменската столица Сана, мишена на ракетните удари бяха висши политически фигури на хусите

Израел атакува контролираната от бунтовниците хуси столица на Йемен Сана, съобщи управляваната от хусите телевизия „Ал Масира“, цитирана от Ройтерс. Това е второто подобно нападение за по-малко от седмица.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:37 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация