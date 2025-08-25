Жертвите на израелските удари срещу йеменската столица Сана достигнаха шест

Жертвите на израелските въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана достигнаха шест, съобщи Ройтерс, като се позовава на представител на здравните служби на йеменските бунтовници хуси.

Според същия източник броят на ранените при ударите е 86.

Израел атакува хусите в отговор на ракети, изстреляни от тях срещу Израел. Двете страни си разменят удари в продължение на повече от година като страничен фронт на продължаващата война в ивицата Газа.

Израелската армия съобщи, че целите ѝ в Сана са били военна база, в която се намира президентският дворец, две електростанции и склад за гориво.

„Ударите бяха извършени в отговор на продължаващите атаки на терористичния режим на хусите срещу Държавата Израел и цивилните ѝ граждани, включително изстрелването на ракети земя-земя и безпилотни летателни апарати към израелска територия през последните дни“, се казва в съобщението на израелската армия.

Абдул Кадер ал Муртада, високопоставен представител на хусите, заяви в неделя, че те ще продължат да действат в подкрепа на палестинците в Газа. Израел „трябва да знае, че ние няма да изоставим нашите братя в Газа, каквито и жертви да са необходими“, написа той в платформата Екс.