Николай Велев
Батарея от израелската противоракетна система "Железен купол", разположена в Ашкелон, Южен Израел, 7 август 2022 г. Снимка: АП/Ариел Шалит
Тел Авив ,  
29.09.2025 04:59
Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хуси, предаде в. "Таймс ъв Израел".

Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети. 

Сирените за въздушна тревога са били задействани в централната част на Израел и в няколко селища в южната част на Западния бряг.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници многократно атакуваха Израел с балистични ракети и дронове, откакто на 7 октомври започна войната между израелската армия и "Хамас". Хусите казват, че атаките им са проява на солидарност с палестинците в Газа. Йеменските бунтовници често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в южната част на Израел. В отговор Израел е нанесе серия от удари по по обекти на хусите в Йемен, припомня ДПА.

Свързани новини

25.09.2025 23:05

Броят на жертвите на израелския удар в Сана достигна 9 души, обявиха йеменските бунтовници хуси; Израел каза, че е засякъл ракета от Йемен

Броят на жертвите на днешния израелски удар в столицата на Йемен - Сана, достигна 9  души а ранените са 174, съобщиха йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес. Данните бяха изнесени в социалната мрежа "Екс" от говорителя на здравното
25.09.2025 18:50

Двама загинали и 48 ранени при израелския удар по йеменската столица Сана, съобщиха хусите

При израелския въздушен удар, нанесен днес срещу йеменската столица Сана, са убити най-малко двама цивилни и са ранени 48 души, съобщиха йеменските бунтовници хуси, които контролират града, цитирани от Франс прес.   Израелската "бруталност е
25.09.2025 17:46

Израел нанесе удари по йеменската столица ден след атака на хусите с дронове

Израелската армия обяви, че е поразила военни цели на режима на хусите ден след техните атаки с дронове срещу курорния град Ейлат на Червено море, предаде Ройтерс. Сред поразените цели са били контролният щаб на главната щабквартира на хусите,
25.09.2025 17:18

Израел удари йеменската столица Сана само ден след атака с дронове на хусите в Ейлат, съобщи режимът на хусите

Израелската армия нанесе удари по столицата на Йемен Сана ден след като групировката на хусите пое отговорност за атака с дрон срещу хотел в израелския курортен град Ейлат на Червено море, съобщи контролираната от хусите телевизия "Ал Масира ТВ" и
24.09.2025 20:08

Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при атака с дрон, изстрелян от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел"

Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при при атака с дрон, изпратен от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел".
23.09.2025 09:59

Плавателен съд в Аденския залив сигнализира за експлозия край бреговете на Йемен

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи днес, че от плавателен съд са сигнализирали за воден стълб и експлозия в близост до него в Аденския залив, предаде Ройтерс.
18.09.2025 21:15

Дрон, "изпратен от изток", се разби в град Ейлат, съобщи израелската армия; според медии атаката е била извършена от територията на Йемен

Израелската армия съобщи, че дрон, "изпратен от изток", се е разбил в Ейлат, Южен Израел, след като сирените за въздушна тревога в града бяха задействани, предаде Ройтерс.
16.09.2025 17:17

Израел нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда, съобщи свързана с хусите телевизия

Израелската армия нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда на Червено море, съобщи Ройтерс, като се позова на свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“.Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.
16.09.2025 14:11

Стотици хора присъстваха на погребението на 31 йеменски репортери, убити при израелски удари

Стотици хора присъстваха днес на погребението на 31 йеменски журналисти, убити миналата седмица при израелски удари срещу подкрепените от Иран хуси в столицата Сана, предаде Асошиейтед прес.
15.09.2025 17:54

САБА: Хусите са обвинени за около 21 хиляди тежки нарушения, насочени срещу деца, през последните 10 години в Йемен

Йеменската мрежа за права и свободи съвместно с Асоциацията за помощ в областта на правата на човека и миграцията обявиха, че в периода от 1 януари 2015 г. до 1 юли 2025 г. подкрепяните от Иран хуси са извършили 21 342 тежки нарушения, насочени срещу деца, в Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
08.09.2025 19:24

Израелската армия обяви, че е прехванала дрон, насочен към територията на Израел от Йемен

Израелската армия обяви днес, че е прехванала дрон, насочен от Йемен към територията на Израел, след като са се задействали сирени за въздушна тревога в близост до пристанищния град Ейлат, предаде Ройтерс.

