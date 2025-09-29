Израелската армия съобщи, че рано тази сутрин е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хуси, предаде в. "Таймс ъв Израел".

Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети.

Сирените за въздушна тревога са били задействани в централната част на Израел и в няколко селища в южната част на Западния бряг.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници многократно атакуваха Израел с балистични ракети и дронове, откакто на 7 октомври започна войната между израелската армия и "Хамас". Хусите казват, че атаките им са проява на солидарност с палестинците в Газа. Йеменските бунтовници често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в южната част на Израел. В отговор Израел е нанесе серия от удари по по обекти на хусите в Йемен, припомня ДПА.