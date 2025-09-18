Подробно търсене

Дрон, "изпратен от изток", се разби в град Ейлат, съобщи израелската армия; според медии атаката е била извършена от територията на Йемен

Николай Велев
Дрон, "изпратен от изток", се разби в град Ейлат, съобщи израелската армия; според медии атаката е била извършена от територията на Йемен
Дрон, "изпратен от изток", се разби в град Ейлат, съобщи израелската армия; според медии атаката е била извършена от територията на Йемен
Израелски военен кораб край бреговете на град Ейлат. Снимка: АП/Охад Цвигенберг
Ейлат ,  
18.09.2025 21:15
 (БТА)
Етикети

Израелската армия съобщи, че дрон, "изпратен от изток", се е разбил в Ейлат, Южен Израел, след като сирените за въздушна тревога в града бяха задействани днес, предаде Ройтерс.

Израелската полиция каза, че нейни служители работят на място. Няма убити или ранени, но разбилият се дрон е причинил материални щети, добави тя.  

Според израелски медии дронът е изпратен от територията на Йемен и е паднал в района на хотел в курортния град Ейлат, на брега на Червено море, в най-южната част на Израел. 

Йеменските бунтовници хуси атакуват Израел с дронове и ракети и извършват нападения по търговски маршрути в Червено море, отбелязва Ройтерс. Хусите казват, че действията им са проява на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Израел прехваща повечето дронове и ракети, изстрелвани от хусите, като освен това израелската армия нанесе поредица ответни удари срещу йеменските бунтовници.  

 

/НС/

Свързани новини

18.09.2025 18:33

Израел заяви, че лазерната му противоракетна система "Железен лъч" ще може да влезе на въоръжение още тази година

Мощната лазерна противоракетна система "Железен лъч" (Iron Beam) премина напълно успешно тестовете и ще може да влезе на въоръжение по-късно тази година, заяви днес израелското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.   Системата, разработена
16.09.2025 17:17

Израел нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда, съобщи свързана с хусите телевизия

Израелската армия нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда на Червено море, съобщи Ройтерс, като се позова на свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“.Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.
16.09.2025 14:11

Стотици хора присъстваха на погребението на 31 йеменски репортери, убити при израелски удари

Стотици хора присъстваха днес на погребението на 31 йеменски журналисти, убити миналата седмица при израелски удари срещу подкрепените от Иран хуси в столицата Сана, предаде Асошиейтед прес.
13.09.2025 10:55

Израелската армия заяви днес, че е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен

Израелските въоръжени сили заявиха днес, че са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен, която е задействала сирени за въздушна тревога в няколко района на Израел тази нощ, предаде ДПА.
12.09.2025 04:49

Броят на убитите при израелските въздушни удари срещу хусите в Йемен достигна 46 души

Броят на жертвите при израелските атаки срещу йеменските бунтовници хуси в сряда достигна 46 души, а 165 души са ранени, съобщи снощи контролираното от хусите Министерство на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.
11.09.2025 11:05

Израелската армия заяви днес, че е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен

Израелската армия заяви днес, че е прехвана ракета, изстреляна от територията на Йемен, предаде ДПА. Не се съобщава за пострадали или за нанесени щети. Ракетата бе прехваната ден след като израелски изтребители, нанесоха въздушни удари по военни
10.09.2025 18:37

Израел нанесе въздушен удар по цели в столицата на Йемен, има убити и ранени

Израелски самолети нанесоха масирани въздушни удари по йеменската столица Сана, съобщиха жители, чули поне пет силни експлозии и видели стълбове дим да се издигат от няколко места, предаде ДПА. Според телевизията на хусите "Ал Масира", цитирана от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:09 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация