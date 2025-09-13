Подробно търсене

Израелската армия заяви днес, че е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен

Божидар Захариев
Карта на Израел - изображение: AP
Тел Авив,  
13.09.2025 10:55
 (БТА)

Израелските въоръжени сили заявиха днес, че са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен, която е задействала сирени за въздушна тревога в няколко района на Израел тази нощ, предаде ДПА.

Жители на Тел Авив и други градове побързаха да отидат в укрития. Не се съобщава за пострадали или за големи щети.

Откакто през октомври 2023 година избухна войната в ивицата Газа, йеменското движение на хусите, което разполага с подкрепата на Иран, изстрелва ракети и пуска дронове срещу Израел, като казва, че прави това в знак на солидарност с палестинското ислямистко движение "Хамас".

Хусите често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в Южен Израел. В отговор, Израел осъществява въздушни удари по територията на Йемен, като казва, че поразява цели, свързани с военните операции на хусите.

/БЗ/

Свързани новини

12.09.2025 20:15

Хакери от Турция разпространиха номера на израелския министър на отбраната, отприщвайки вълна от негативни съобщения към него

Хакери от Турция са се обадили от скрит акаунт на израелския министър на отбраната Израел Кац и след като той е вдигнал, са разпространили скрийншот от разговора и телефонния номер на Кац, отприщвайки вълна от негативни съобщения и заплахи към него,
12.09.2025 20:07

Израел отхвърли декларацията на Общото събрание на ООН за двудържавно решение между израелците и палестинците

Израел днес отхвърли декларацията, която бе приета с голямо мнозинство от Общото събрание на ООН и в която се описват стъпките, необходими за решение с две държави на израелско-палестинския въпрос, предаде Ройтерс.
12.09.2025 18:46

Общото събрание на ООН подкрепи декларация за решение с две държави по Палестинския въпрос

Общото събрание на ООН гласува днес с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави - Израел и Палестина, преди срещата на световните лидери, предаде Ройтерс.
12.09.2025 18:27

Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа преди заседанието на ООН по въпроса за палестинска държава

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа за страната преди заседанието на Общото събрание на ООН, на което се очаква да бъде проведена оживена дискусия относно създаване на палестинска държава, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на американския Държавен департамент.
12.09.2025 18:05

Ройтерс: Израел засили ударите по град Газа, много от жителите не се евакуират, защото няма къде да отидат

Израелските удари днес са убили най-малко 40 палестинци в ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, като повечето от тях са в град Газа, където много жители остават на място въпреки израелските разпореждания за евакуация, защото нямат къде да отидат, предаде Ройтерс.

