Общото събрание на ООН подкрепи декларация за решение с две държави по Палестинския въпрос
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк (28.07.2025 г.). Снимка: АП/ Richard Drew
Ню Йорк ,  
12.09.2025 18:46
Общото събрание на ООН гласува днес с огромно мнозинство в подкрепа на декларация, очертаваща "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществането на две държави - Израел и Палестина, преди срещата на световните лидери, предаде Ройтерс. 

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави. САЩ и Израел бойкотираха срещата. 

Резолюцията, подкрепяща декларацията, получи 142 гласа "за" и 10 "против", а 12 държави се въздържаха.

