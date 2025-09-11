Подробно търсене

Съветът за сигурност на ООН осъди ударите в Катар, без да спомене поименно Израел

Асен Георгиев
Пушек, издигащ се над Доха след израелските удари. Снимка: UGC via AP.
Ню Йорк,  
11.09.2025 22:25
 (БТА)
Съветът за сигурност на ООН осъди последните удари срещу Катар и призова за деескалация, без обаче да посочи изрично Израел като извършител на ударите, предаде Франс прес.

В декларацията, която изисква съгласието на 15-те страни членки на съвета, включително на членове, а следователно и на САЩ, съюзник на Израел, Съветът изразява "осъждането си на последните удари срещу Доха, територия на ключов посредник" и изразява "подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Катар".

Членовете на Съвета за сигурност подчертават "значението на деескалацията", изразяват солидарност с Катар и подчертават "жизненоважната му роля в усилията за посредничество в региона, заедно с Египет и САЩ".

Съветът, който трябва да проведе публично заседание по повод ударите по-късно днес, подчертава, че връщането на заложниците, "включително тези, убити от "Хамас", и прекратяването на войната и страданията в Газа трябва да останат абсолютен приоритет".

По-рано днес катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че с удара по Доха израелският премиер Бенямин Нетаняху е "убил всяка надежда" за освобождаването на заложниците, отбелязва Асошиейтед прес.

11.09.2025 18:42

"Хамас" заяви, че атаката срещу лидерите му в Доха няма да промени условията за примирие в Газа

Атаката на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс.
11.09.2025 07:27

Тръмп е казал на Нетаняху, че не е било добре да удря "Хамас“ в Катар, пише "Уолстрийт джърнъл“

Американският президент Доналд Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че решението му да удари "Хамас“ в Катар не е било добро, пише американският в. „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс.

