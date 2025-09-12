Подробно търсене

Валерия Динкова
"Политико": Катарският премиер ще се срещне с Тръмп и други високопоставени представители на САЩ във Вашингтон
Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Снимка: Ibraheem Al Omari/Pool Photo via AP
Вашингтон,  
12.09.2025 04:12
 (БТА)

Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани днес е на посещение в Ню Йорк и Вашингтон, където се очаква да се срещне с високопоставени американски представители, за да обсъди израелския удар в Доха и преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в изданието "Политико".

Очаква се Ал Тани да разговаря с американския президент Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Снощи катарският премиер заяви пред ООН, че израелските лидери показват, че "не се интересуват" от заложниците, държани в ивицата Газа, след атаката срещу лидери на "Хамас" в Доха по-рано тази седмица. Той обаче обеща страната му да продължи с усилията си за постигане на мир.

Със смъртоносната си атака във вторник съюзникът на САЩ  - Израел "премина всякакви граници, всякакви ограничения", заяви Ал Тани по време на извънредната среща на Съвета за сигурност на ООН.

Катар няма да прекрати усилия за слагане на край на близо двегодишната война в ивицата Газа и "непоколебимо ще продължим нашата хуманитарна и дипломатическа роля, за да спрем кръвопролитията", добави той.

"Екстремистите, които управляват Израел днес, не се интересуват от заложниците", каза още Ал Тани.

Преди изказването на катарския премиер всяка една от 15-те страни членки на Съвета за сигурност, с изключение на САЩ, хвърли вината за нападението и за регионалните конфликти в Близкия изток върху Израел, като изразиха и опасения за това колко сериозни са израелските власти в осигуряването на връщането на заложниците.

/ВД/

