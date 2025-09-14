Катарският премиер каза, че израелските "практики" няма да спрат Доха да посредничи за ивицата Газа

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви днес, че "практиките" на Израел няма да спрат Доха да полага усилия в съвместното посредничество с Египет и САЩ за край на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

В телевизионно обръщение преди утрешната среща на върха на страните от Арабската лига и от Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) в Доха, катарският премиер заяви също така, че е настъпило времето за международната общност „да престане с двойните стандарти и да накаже Израел за извършваните от него престъпления“, предаде Франс прес.

"Израел трябва да знае, че войната на изтребление, която е в ход и на която нашият братски народ е подложен и чиято цел е да бъдат експулсирани палестинците от техните територии, няма да даде резултат“, допълни той.

Форумът бе свикан извънредно заради израелския удар в катарската столица Доха, насочен срещу преговарящи там лидери на радикалната палестинска групировка "Хамас".

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, посочва Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.