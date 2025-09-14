Турският външен министър обсъди ситуацията в Газа с колегите си от Катар и Йордания

Външният министър на Турция Хакан Фидан обсъди снощи най-новата ситуация в Газа с колегите си от Катар и Йордания, предаде Анадолската агенция.

Фидан обсъди по телефона с външния министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани и външния министър на Йордания Айман ас Сафади подготовката за извънредната среща на върха на Организацията за ислямско сътрудничество, която ще се проведе в Доха утре, съобщиха турски дипломатически източници.

Очаква се Фидан да присъства на срещата на външните министри, която ще се проведе днес в Доха, столицата на Катар, като част от подготовката за срещата на върха.