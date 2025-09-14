Ройтерс: Израелският удар в Доха застраши нормализирането на отношенията, се казва в проекторезолюцията на Арабско-ислямската среща в Доха

Израелският удар в катарската столица Доха застраши усилията за нормализиране на отношенията между Израел и арабските държави, се казва в проекторезолюцията за утрешната Арабско-ислямска среща на върха в Катар, предаде Ройтерс.

"Потвърждаваме, че ужасяващото израелско нападение срещу Катар и неспирните враждебни действия от страна на Израел, в това число геноцид, етническо прочистване, създаване на условия за глад, обсада, колонизаторски актове и политики на експанзия, застрашават перспективите за мир и съвместно съществуване в региона, както и всичко постигнато дотук по пътя към нормализиране на отношенията с Израел, включително действащи и бъдещи споразумения", се казва в проекторезолюцията, видяна от Ройтерс.

Тя бе изготвена днес от външните министри на страните от Арабската лига и от Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), която предшестваше утрешната среща на върха в Доха.

Израел обяви, че ударите в Катар са били насочени срещу лидери на радикалната палестинска групировка "Хамас", с която воюва в ивицата Газа от октомври 2023 г.