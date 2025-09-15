Нетаняху е информирал Тръмп преди ударите по Катар, съобщава сайтът "Аксиос"

Подробно търсене

Сателитна снимка на "Planet Labs" PBC, показваща жилищния комплекс, станал мишена на израелски въздушен удар в катарската столица Доха на 9 септември 2025 г.. Снимка: Planet Labs PBC via AP.
Вашингтон,  
15.09.2025 21:48
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал президента на САЩ Доналд Тръмп, че Израел планира да нанесе удари по лидери на "Хамас" в Катар преди извършването на тези удари миналата седмица, предаде Ройтерс, като се позова на американския новинарски уебсайт "Аксиос".

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Според сайта "Аксиос", който се позовава на седем израелски източници, обаче Белият дом е научил по-рано, макар и тогава да не е имало достатъчно време ударът да бъде спрян.

/ДИ/

15.09.2025 19:03

Катар е начело на опитите за налагане на блокада на Израел, заяви Нетаняху; Яир Лапид разкритикува това "смахнато изявление"

Катар е начело на усилията на група страни, опитващи се да наложат блокада на Израел, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от в. "Джерузалем пост".
15.09.2025 17:48

Действията на Израел възпрепятстват шансовете за нови мирни договори, каза египетският президент на Арабско-ислямската среща на върха в Доха

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси каза днес, че действията на Израел възпрепятстват всякакви шансове за нови мирни договори в Близкия изток, предаде Ройтерс.
15.09.2025 12:01

ИРНА: Иран застава плътно зад всички свои мюсюлмански братя и сестри, заяви външният министър на страната

Иранският министърът на външните работи Абас Арагчи заяви, че Иран застава до Катар и другите мюсюлмански страни пред заплахата от действията на израелския режим, които той определи като „бич“ в Западна Азия, предава иранската новинарска агенция ИРНА.
15.09.2025 11:16

Иранският президент призова мюсюлманските страни да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова мюсюлманските страни днес да прекъснат дипломатическите си отношения с Израел преди Арабско-ислямската среща на върха в Доха, Катар, на която ще се обсъди отговор на израелската въздушна атака срещу лидерите на "Хамас" в Катар миналата седмица, предаде Франс Прес.
15.09.2025 09:32

Западни и азиатски издания коментират посещението на Рубио в Израел и извънредната среща на арабските и ислямските страни след ударите в Доха

Американският държавен секретар Марко Рубио вчера се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Целта бе да се ограничат дипломатическите щети за двете страни след опита на Израел да убие лидерите на "Хамас" в Катар, продължаващото разрушаване на ивицата Газа и ускореното разширяване на селищата на окупирания Западен бряг, пише британският в. "Гардиън".
14.09.2025 20:58

Ройтерс: Израелският удар в Доха застраши нормализирането на отношенията, се казва в проекторезолюцията на Арабско-ислямската среща на върха

Израелският удар в катарската столица Доха застраши усилията за нормализиране на отношенията между Израел и арабските държави, се казва в проекторезолюцията за утрешната Арабско-ислямска среща на върха в Катар, предаде Ройтерс.
14.09.2025 17:54

Катарският премиер каза, че израелските "практики" няма да спрат Доха да посредничи за ивицата Газа

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви днес, че "практиките" на Израел няма да спрат Доха да полага усилия в съвместното посредничество с Египет и САЩ за край на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Той

