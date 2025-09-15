Нетаняху е информирал Тръмп преди ударите по Катар, съобщава сайтът "Аксиос"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал президента на САЩ Доналд Тръмп, че Израел планира да нанесе удари по лидери на "Хамас" в Катар преди извършването на тези удари миналата седмица, предаде Ройтерс, като се позова на американския новинарски уебсайт "Аксиос".

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Според сайта "Аксиос", който се позовава на седем израелски източници, обаче Белият дом е научил по-рано, макар и тогава да не е имало достатъчно време ударът да бъде спрян.