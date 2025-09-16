Подробно търсене

Тръмп заяви, че не е бил предварително информиран от Нетаняху за израелския удар по Катар, и увери че подобно нещо няма да се повтори

Алексей Маргоевски
Сателитна снимка на "Planet Labs" PBC, показваща жилищния комплекс, станал мишена на израелски въздушен удар в катарската столица Доха на 9 септември 2025 г. Снимка: Planet Labs PBC via AP.
Вашингтон,  
16.09.2025 03:50
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че не е бил предварително информиран от израелския премиер Бенямин Нетаняху за израелската атака срещу Катар миналата седмица, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изявлението на Тръмп идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи вчера, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за удара малко преди извършването му.

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Американският президент увери днес, че Нетаняху няма да нанася повече удари по Катар, след безпрецедентната атака на Израел миналата седмица срещу лидерите на "Хамас" в Доха, посочва Франс прес.

"Той няма да нанася повече удари по Катар", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, след като Нетаняху отказа да изключи нови удари по време на среща с американския държавен секретар Марко Рубио в Йерусалим.

 

Свързани новини

15.09.2025 23:40

Арабски и ислямски лидери осъдиха на среща на върха удара на Израел по Доха

Лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави призоваха страните по света да преустановят продажбата на оръжие на Израел и да преразгледат дипломатическите и икономическите си връзки с еврейската държава, докато тя не прекрати войната си в Газа, предаде ДПА.
15.09.2025 22:44

Съветът за сътрудничество в Персийския залив призова Вашингтон да използва влиянието си, за да възпре Израел

Шестте монархии от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), които се срещнаха в Доха, призоваха САЩ да "използват влиянието си", за да възпрат Израел, след израелското нападение срещу лидери на "Хамас" в катарската столица, предаде Франс прес.
15.09.2025 22:11

При посещението си в Катар утре Рубио ще изрази подкрепата на САЩ за суверенитета на страната, заяви Държавният департамент

При посещението си в Катар утре държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще изрази подкрепата на Вашингтон за суверенитета на страната от Залива, след като миналата седмица Израел нанесе удар по намиращите се в нея лидери на "Хамас", предаде Франс прес, като цитира американския Държавен департамент.
15.09.2025 21:48

Нетаняху е информирал Тръмп преди ударите по Катар, съобщава сайтът "Аксиос"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал президента на САЩ Доналд Тръмп, че Израел планира да нанесе удари по лидери на "Хамас" в Катар преди извършването на тези удари миналата седмица, предаде Ройтерс, като се позова на американския новинарски уебсайт "Аксиос".
15.09.2025 19:03

Катар е начело на опитите за налагане на блокада на Израел, заяви Нетаняху; Яир Лапид разкритикува това "смахнато изявление"

Катар е начело на усилията на група страни, опитващи се да наложат блокада на Израел, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от в. "Джерузалем пост".

