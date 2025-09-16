Тръмп заяви, че не е бил предварително информиран от Нетаняху за израелския удар по Катар, и увери че подобно нещо няма да се повтори

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че не е бил предварително информиран от израелския премиер Бенямин Нетаняху за израелската атака срещу Катар миналата седмица, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че изявлението на Тръмп идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи вчера, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за удара малко преди извършването му.

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Американският президент увери днес, че Нетаняху няма да нанася повече удари по Катар, след безпрецедентната атака на Израел миналата седмица срещу лидерите на "Хамас" в Доха, посочва Франс прес.

"Той няма да нанася повече удари по Катар", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, след като Нетаняху отказа да изключи нови удари по време на среща с американския държавен секретар Марко Рубио в Йерусалим.