Съветът за сътрудничество в Персийския залив призова Вашингтон да използва влиянието си, за да възпре Израел

Шестте монархии от Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), които се срещнаха в Доха, призоваха САЩ да "използват влиянието си", за да възпрат Израел, след израелското нападение срещу лидери на "Хамас" в катарската столица, предаде Франс прес.

"Очакваме от САЩ, нашия стратегически партньор, да използва влиянието си върху Израел, за да сложи край на подобни действия", заяви на пресконференция в Доха Джасем Албудайуи, генерален секретар на ССЗ.

В организацията участват Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман, припомня АФП.