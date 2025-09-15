Подробно търсене

При посещението си в Катар утре Рубио ще изрази подкрепата на САЩ за суверенитета на страната, заяви Държавният департамент

Асен Георгиев
Рубио в Йерусалим, преди посещението си в Доха. Снимка: Nathan Howard/Pool Photo via AP.
Вашингтон,  
15.09.2025 22:11
 (БТА)
При посещението си в Катар утре държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще изрази подкрепата на Вашингтон за суверенитета на страната от Залива, след като миналата седмица Израел нанесе удар по намиращите се в нея лидери на "Хамас", предаде Франс прес, като цитира американския Държавен департамент.

"Държавният секретар Рубио ще заяви отново пълната подкрепа на САЩ за сигурността и суверенитета на Катар след израелското нападение в Доха", заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът, докато Рубио се срещаше с израелски лидери в Йерусалим.

/ДИ/

