Западни и азиатски издания коментират посещението на Рубио в Израел и извънредната среща на арабските и ислямските страни след ударите в Доха

Американският държавен секретар Марко Рубио вчера се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим. Целта бе да се ограничат дипломатическите щети за двете страни след опита на Израел да убие лидерите на "Хамас" в Катар, продължаващото разрушаване на ивицата Газа и ускореното разширяване на селищата на окупирания Западен бряг, пише британският в. "Гардиън".

Нетаняху заведе госта си на Стената на плача, където двамата оставиха писмени молитви между камъните, преди Рубио да посети археологическите разкопки в града.

"Този съюз никога не е бил по-силен", заяви Нетаняху пред журналисти. "Той е толкова здрав, толкова устойчив, колкото камъните на Стената на плача", които току-що докоснахме", каза още той.

Нетаняху направи пауза с ясно изразеното очакване, че държавният секретар на САЩ ще добави нещо, но Рубио нищо не каза, отбелязва "Гардиън".

Вместо това, американският президент Доналд Тръмп отправи вчера предупреждение към Израел за атаката му на територията на Катар – страна, която той смята за "много добър съюзник", пише френското издание "Фигаро".

"Катар е много добър съюзник. Израел и всички останали – трябва да бъдат внимателни. Когато атакувате хора – трябва да бъдете внимателни", заяви Тръмп пред журналисти, като добави, че е "много недоволен" от израелското нападение срещу страната, в която е разположено политическото ръководство на "Хамас".

Въпреки това Държавният департамент на САЩ отбеляза, че атаката няма да развали отношенията на Вашингтон с Израел.

В. "Уолстрийт джърнъл" цитира държавния секретар Марко Рубио, който преди посещението си в Йерусалим заяви: "Ще разговаряме за това какво крие бъдещето, за да разбера по-добре какви са плановете им занапред. Ясно е, че не сме доволни от това. Президентът не е доволен".

Рубио даде да се разбере, че нетърпението на Тръмп от липсата на напредък в преговорите за край на войната нараства, на фона на продължаващата офанзива на Израел за превземане на град Газа, окачествен от Нетаняху като "бастион на "Хамас".

Посещението на американския държавен секретар в Израел е още една възможност, която не трябва да бъде пропускана от израелското ръководство за постигане на задоволителен финал на войната с "Хамас", тъй като времето продължава да изтича – както за заложниците, така и за доброто име, репутация и международно доверие към Израел, написа от своя страна в. "Джерузалем пост".

Това е момент на изпитание – ще сграбчи ли Йерусалим шанса да възстанови посоката или отново ще пропилее рядка възможност за дипломация, добавя изданието.

Израелските удари миналата седмица срещу високопоставени лидери на "Хамас" в Катар получиха провокираха смесена реакция сред израелското ръководство - както подкрепа, така и страх. Дипломатическата цена обаче беше висока. Това, което изглеждаше като тактически успех, се отрази неблагоприятно на Израел стратегически - съюзниците му и партньорите му бяха разтревожени, а крехкият напредък към край на войната бе забавен.

Американците искат резултати, а не извинения. Израелските лидери обаче, както се вижда в изявленията им, показват безразличие към нарастващата международна изолация.

Нека бъде ясно - терористичната организация "Хамас", която започна тази катастрофа, и нейният поддръжник Катар носят вината. Това обаче не освобождава Израел от отговорност за собствения избор.

Посещението на Рубио е предупредителен сигнал. Легитимността на Израел да действа по този начин е почти изчерпана. Ако Йерусалим не е готов да приеме позицията на изолиран от света – с всички икономически, културни и отбранителни последици, които това носи – страната трябва да промени курса си сега – за връщане на заложниците и осигуряване на истинска и трайна сигурност, отбелязва изданието.

В. "Вашингтон пост" обръща внимание на вчерашната среща на външните министри на страните от Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), които се срещнаха, за да обсъдят общ отговор срещу израелската атака в Доха.

Катарският външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че страната му остава ангажирана да работи с Египет и САЩ за постигане на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", но подчерта, че израелският удар, при който бяха убити шестима души – петима членове на "Хамас" и служител на катарските сили за сигурност – представлява "атака срещу самите принципи на посредничество".

"Това нападение може да бъде описано само като държавен тероризъм – подход, следван от сегашното екстремистко правителство на Израел, което пренебрегва международното право", заяви Ал Тани. "Безразсъдната и коварна израелска агресия бе извършена, докато държавата Катар беше домакин на официални и публични преговори, със знанието на самата израелска страна и с цел постигане на примирие в Газа", добави той.

"Време е международната общност да престане да прилага двойни стандарти и да накаже Израел за всички престъпления, които е извършил", заяви катарският външен министър по време на закритата за журналисти среща, цитиран в изявление, разпространено от катарското правителство.

Генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гаит също разкритикува Израел и предупреди, че "мълчанието пред едно престъпление проправя път за нови престъпления".

Междувременно индийският в. "Таймс ъф Индия" съобщи, че иранският депутат Моджтаба Зарей е призовал Катар да изгони американските сили и да приеме хиперзвукови ракети на Иранската революционна гвардия, за да се противопостави на израелските заплахи.

Зарей се обърна директно към емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, призовавайки го да замени американското военно присъствие с военновъздушните сили на Техеран.

Техеран обвини САЩ в съучастие в израелската атака срещу Катар, въпреки че както Доналд Тръмп, така и Бенямин Нетаняху заявиха, че Израел е действал независимо.

Израелският удар срещу Доха миналата седмица, при който беше поразен жилищен блок, в който бяха настанени преговарящите на "Хамас", може да е поставил началото на нещо, от което Израел отдавна се страхува – зараждането на арабски военен алианс, пише китайският в. "Саут Чайна морнинг пост".

Предложението, обсъждано на вчерашната извънредна среща на арабските и ислямските държави, е най-сериозният тласък до момента за регионална военна интеграция от десетилетия.

Вестникът цитира дипломатически източници и арабски медии, според които лидерите на страните от Арабската лига и ОИС са готови да одобрят създаването на съвместна военна коалиция по време на днешната си извънредна среща, свикана заради събитията в Доха.