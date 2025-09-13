Подробно търсене

Държавният секретар на САЩ се среща с премиера на Катар преди да замине за Израел

Виктор Турмаков
Държавният секретар на САЩ се среща с премиера на Катар преди да замине за Израел
Държавният секретар на САЩ се среща с премиера на Катар преди да замине за Израел
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на среща през април т.г. с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани. Снимка: AP/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
13.09.2025 05:30
 (БТА)
Етикети

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани преди да замине на посещение в Израел, предаде Асошиейтед прес. Агенцията смята, че това показва как администрацията на Тръмп се опитва да балансира отношенията между ключовите си съюзници в Близкия изток дни след като Израел атакува ръководството на палестинското движение „Хамас“ в Доха.

Въпреки напрежението между президента Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, Рубио ще пристигне в Израел в неделя за двудневно посещение.

Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещнаха с Ал Тани в Белия дом. По-късно Тръмп и специалният пратеник Стив Уиткоф вечеряха с катарския гост в Ню Йорк.

АП отбелязва, че администрацията на Тръмп се опитва да постигне деликатен баланс между двата основни регионални съюзника, след като Израел премести борбата си с „Хамас“ в катарската столица, където лидерите на групировката се бяха събрали, за да обсъдят предложение на САЩ за прекратяване на огъня в близо двегодишната война в Газа, в която Катар влиза в ролята на посредник.

Самият Тръмп се дистанцира от удара, заявявайки, че той „не допринася за целите на Израел или Америка“, и обеща на Катар, че подобен случай няма да се повтори.

В потенциален знак за недоволството на Тръмп от Нетаняху, Рубио ще се срещне в Израел със семействата на заложници, все още държани от „Хамас,“ много от които са против новите планове на Израел за окупация на град Газа. Рубио ще „подчертае, че завръщането на техните роднини остава основен приоритет“, заяви Държавният департамент.

„Мисля, че това е спешна обиколка, предназначена да покаже някаква солидарност след ударите в Доха“, заяви Арън Дейвид Милър, бивш американски дипломат, работил по израелско-палестинските и по-широките въпроси на Близкия изток под ръководството на шестима държавни секретари от 1978 до 2003 г.

„Те се опитват да се ориентират в деликатен баланс, демонстрирайки раздразнение, но по никакъв начин не налагат никакви смислени действия срещу Израел“, допълни  Милър.

По време на пътуването Рубио ще „предаде приоритетите на Америка в конфликта между Израел и „Хамас“ и по-широки въпроси, свързани със сигурността в Близкия изток, потвърждавайки ангажимента на САЩ към израелската сигурност“ с акцент върху ангажимента на администрацията на Тръмп „да се бори с антиизраелски действия, включително едностранно признаване на палестинска държава“, заяви Държавният департамент.

/ВТ/

Свързани новини

13.09.2025 00:10

Външните министри на Великобритания, Франция и Германия осъдиха ударите на Израел в Катар

Външните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър,  Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на
12.09.2025 18:27

Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа преди заседанието на ООН по въпроса за палестинска държава

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Израел, за да демонстрира подкрепа за страната преди заседанието на Общото събрание на ООН, на което се очаква да бъде проведена оживена дискусия относно създаване на палестинска държава, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на американския Държавен департамент.
12.09.2025 16:44

Американският президент ще се срещне днес с катарския премиер в контекста на израелската атака срещу Доха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в Ню Йорк, предаде Ройтерс, позовавайки се на представител на Белия дом.
12.09.2025 04:12

"Политико": Катарският премиер ще се срещне с Тръмп и други високопоставени представители на САЩ във Вашингтон

Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани днес е на посещение в Ню Йорк и Вашингтон, където се очаква да се срещне с високопоставени американски представители, за да обсъди израелския удар в Доха и преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в изданието "Политико".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:37 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация