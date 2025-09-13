Държавният секретар на САЩ се среща с премиера на Катар преди да замине за Израел

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с премиера на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани преди да замине на посещение в Израел, предаде Асошиейтед прес. Агенцията смята, че това показва как администрацията на Тръмп се опитва да балансира отношенията между ключовите си съюзници в Близкия изток дни след като Израел атакува ръководството на палестинското движение „Хамас“ в Доха.

Въпреки напрежението между президента Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, Рубио ще пристигне в Израел в неделя за двудневно посещение.

Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещнаха с Ал Тани в Белия дом. По-късно Тръмп и специалният пратеник Стив Уиткоф вечеряха с катарския гост в Ню Йорк.

АП отбелязва, че администрацията на Тръмп се опитва да постигне деликатен баланс между двата основни регионални съюзника, след като Израел премести борбата си с „Хамас“ в катарската столица, където лидерите на групировката се бяха събрали, за да обсъдят предложение на САЩ за прекратяване на огъня в близо двегодишната война в Газа, в която Катар влиза в ролята на посредник.

Самият Тръмп се дистанцира от удара, заявявайки, че той „не допринася за целите на Израел или Америка“, и обеща на Катар, че подобен случай няма да се повтори.

В потенциален знак за недоволството на Тръмп от Нетаняху, Рубио ще се срещне в Израел със семействата на заложници, все още държани от „Хамас,“ много от които са против новите планове на Израел за окупация на град Газа. Рубио ще „подчертае, че завръщането на техните роднини остава основен приоритет“, заяви Държавният департамент.

„Мисля, че това е спешна обиколка, предназначена да покаже някаква солидарност след ударите в Доха“, заяви Арън Дейвид Милър, бивш американски дипломат, работил по израелско-палестинските и по-широките въпроси на Близкия изток под ръководството на шестима държавни секретари от 1978 до 2003 г.

„Те се опитват да се ориентират в деликатен баланс, демонстрирайки раздразнение, но по никакъв начин не налагат никакви смислени действия срещу Израел“, допълни Милър.

По време на пътуването Рубио ще „предаде приоритетите на Америка в конфликта между Израел и „Хамас“ и по-широки въпроси, свързани със сигурността в Близкия изток, потвърждавайки ангажимента на САЩ към израелската сигурност“ с акцент върху ангажимента на администрацията на Тръмп „да се бори с антиизраелски действия, включително едностранно признаване на палестинска държава“, заяви Държавният департамент.