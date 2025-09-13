Външните министри на Великобритания, Франция и Германия осъдиха ударите на Израел в Катар

Външните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър, Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар и може да доведе до по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс.

„Подобри действия представляват сериозен риск за постигането на договорено споразумение“, заявиха те в изявление, публикувано три дни след ударите. „Изразяваме солидарност с Катар и напълно подкрепяме жизненоважната роля, която той продължава да играе в посредническите усилия между Израел и „Хамас“, допълниха те.