Виктор Турмаков
Външните министри на Великобритания, Франция и Германия осъдиха ударите на Израел в Катар
Външните министри на Германия и Франция Йохан Вадефул и  Жан-Ноел Баро по време на среща през юли. Снимка AP /Michel Euler
Лондон,  
13.09.2025 00:10
 (БТА)
Външните министри на Великобритания, Франция и Германия – Ивет Купър,  Жан-Ноел Баро (в оставка) и Йохан Вадефул осъдиха въздушния удар на Израел срещу Доха от 9 септември, отбелязвайки, че бомбардировката, насочена срещу ръководството на палестинското движение „Хамас“, е нарушила суверенитета на Катар и може да доведе до по-нататъшна ескалация, предаде Ройтерс.

„Подобри действия представляват сериозен риск за постигането на договорено споразумение“, заявиха те в изявление, публикувано три дни след ударите. „Изразяваме солидарност с Катар и напълно подкрепяме жизненоважната роля, която той продължава да играе в посредническите усилия между Израел и „Хамас“, допълниха те.

/ВТ/

12.09.2025 16:44

Американският президент ще се срещне днес с катарския премиер в контекста на израелската атака срещу Доха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в Ню Йорк, предаде Ройтерс, позовавайки се на представител на Белия дом.
12.09.2025 04:12

"Политико": Катарският премиер ще се срещне с Тръмп и други високопоставени представители на САЩ във Вашингтон

Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани днес е на посещение в Ню Йорк и Вашингтон, където се очаква да се срещне с високопоставени американски представители, за да обсъди израелския удар в Доха и преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в изданието "Политико".
12.09.2025 00:45

Премиерът на Катар увери ООН, че страната му ще продължи своята "дипломатическа роля" за мир в Близкия изток

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани снощи увери Съвета за сигурност на ООН, че страната му, която е посредник за постигане на примирие в ивицата Газа, ще продължи своята "дипломатическа роля", след израелските удари срещу членове на "Хамас" в Доха, предаде Франс прес.
11.09.2025 22:25

Съветът за сигурност на ООН осъди ударите в Катар, без да спомене поименно Израел

Съветът за сигурност на ООН осъди последните удари срещу Катар и призова за деескалация, без обаче да посочи изрично Израел като извършител на ударите, предаде Франс прес. В декларацията, която изисква съгласието на 15-те страни членки на съвета,

