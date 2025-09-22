Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Самолетът, с който българската делегация пристигна в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, 21.09.2025 г. Снимка: Анелия Пенкова/БТА.
Ню Йорк,  
22.09.2025 06:28
 (БТА)

Министър-председателят на България Росен Желязков пристигна по-рано днес в Ню Йорк, за да вземе участие в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков ще ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН, като заедно с него пристигнаха още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Всяка година темата на Общите политически дебати, които започват утре, е различна. Тази година тя е озаглавена “По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя акцентира върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства, отбелязва министерският съвет. Форумът е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

Освен 80 години от подписването на Устава на ООН през 2025 г. отбелязваме и 70 години от присъединяването на България към организацията. В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, допълниха от правителствената пресслужба.

/АГ/

