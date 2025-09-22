Общите политически дебати в ООН започват утре

Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: Анелия Пенкова/БТА
Ню Йорк,  
22.09.2025 14:39
 (БТА)

Общите политически дебати на тазгодишната сесия на Общото събрание на ООН започват утре. 

Част от Седмицата на високо равнище в ООН, дебатите дават възможност на представители на всички 193 държави членки на световната организация да направят изявление пред Общото събрание. Очаква се водещи теми на тазгодишната сесия да бъдат продължаващите войни в Газа и Украйна.

Също така, няколко държави, сред които Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават Палестина, а още няколко, сред които Франция и Белгия, заявиха, че възнамеряват да го направят по време на сесията.

Темата на тазгодишния дебат е озаглавена "По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" и първото официално изявление от трибуната ще бъде това на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Водач на българската делегация е премиерът Росен Желязков, който вече пристигна в Ню Йорк. Той е придружен от министъра на външните работи Георг Георгиев, министъра на правосъдието Георги Георгиев, министъра на здравеопазването Силви Кирилов, министъра на енергетиката Жечо Станков и министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Освен 80 години от подписването на Устава на ООН през 2025 г. отбелязваме и 70 години от присъединяването на България към организацията. В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът ще проведе среща с генералния секретар Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, отбелязва Министерският съвет.

22.09.2025 12:50

Малта ще признае официално Държавата Палестина по време на сесията на Общото събрание на ООН, съобщи канцеларията на премиера ѝ

Малта ще обяви днес, по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че официално признава Държавата Палестина, съобщи канцеларията на премиера ѝ, предаде Ройтерс.
22.09.2025 08:28

Катар приветства признаването на Държавата Палестина от четири страни; очаква се още три да го направят на конференция в Ню Йорк днес

Катар приветства днес признаването на Държавата Палестина от четири страни, предаде Ройтерс. Вчера това направиха заедно Великобритания, Канада и Австралия, а след тях и Португалия.

