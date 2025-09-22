Малта ще признае официално Държавата Палестина по време на сесията на Общото събрание на ООН, съобщи канцеларията на премиера ѝ

Малта ще обяви днес, по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че официално признава Държавата Палестина, съобщи канцеларията на премиера ѝ, предаде Ройтерс.

Така островната държава последва примера на Великобритания, Канада, Австралия и Португалия, които вчера признаха Държавата Палестина – решение, което цели популяризирането на двустранното решение на конфликта в Близкия изток и слагане на край на войната в Газа. Франция и още няколко други държави се очаква днес да вземат същото решение.

Премиерът Роберт Абела за първи път обяви плановете за признаването на палестинската държава през май. Островната държава и преди е подкрепяла палестински каузи и се застъпва за двустранно решение, докато поддържа дипломатически отношения с Израел.

Снощи Абела приветства в социалната мрежа "Фейсбук“ доставката на пратка брашно, дарена от Малта на Газа "в навечерието на малтийското признаване на Държавата Палестина“. Той заяви, че признаването е историческо и че Валета остава ангажирана с постигането на мир в региона.