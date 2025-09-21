Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците, заяви "Хамас"

Признаването от западните страни на палестинската държава е "победа" за правата на палестинците, каза Махмуд Мардауи, високопоставен функционер на движението "Хамас", предаде Франс прес.

"Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права", посочи Мардауи пред АФП.

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина. По-късно днес се очаква това да направи и Португалия.