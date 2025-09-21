Израелски опозиционен лидер осъди признаването на палестинската държава

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид осъди решението на Великобритания, Австралия и Канада да признаят палестинската държава и го определи като "дипломатическа катастрофа", предаде ДПА.

"Това е лоша стъпка и поощрение за тероризма", написа политикът в социалната мрежа "Екс". "Ако имахме работещо израелско правителство, то щеше да предотврати подобен развой. Чрез умни и сериозни действия, чрез професионален дипломатически диалог и чрез съответното лобиране."

Лапид, чиято центристка партия "Йеш Атид" ("Има бъдеще") заема място в умерената част на политическия спектър, обвини дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху, че е допуснало да се случи "катастрофа за сигурността" на Израел и "дипломатическа криза".

"Управлението, което е отговорно за най-тежката катастрофа за сигурността на Израел в цялата израелска история сега забърка и най-голямата в историята дипломатическа криза", написа той, имайки предвид нападението на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при което палестински бойци убиха около 1200 израелски граждани и взеха за заложници около 250.