Подробно търсене

Израелски опозиционен лидер осъди признаването на палестинската държава

Владимир Сахатчиев
Израелски опозиционен лидер осъди признаването на палестинската държава
Израелски опозиционен лидер осъди признаването на палестинската държава
Израелският опозиционен лидер Яир Лапид от партия "Йеш Атид" говори по време на откриващата сесия на 25-ия Кнесет в Йерусалим, 28 октомври 2024 г. (Debbie Hill/Pool Photo via AP)
Тел Авив,  
21.09.2025 19:35
 (БТА)

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид осъди решението на Великобритания, Австралия и Канада да признаят палестинската държава и го определи като "дипломатическа катастрофа", предаде ДПА.

"Това е лоша стъпка и поощрение за тероризма", написа политикът в социалната мрежа "Екс". "Ако имахме работещо израелско правителство, то щеше да предотврати подобен развой. Чрез умни и сериозни действия, чрез професионален дипломатически диалог и чрез съответното лобиране."

Лапид, чиято центристка партия "Йеш Атид" ("Има бъдеще") заема място в умерената част на политическия спектър, обвини дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху, че е допуснало да се случи "катастрофа за сигурността" на Израел и "дипломатическа криза".

"Управлението, което е отговорно за най-тежката катастрофа за сигурността на Израел в цялата израелска история сега забърка и най-голямата в историята дипломатическа криза", написа той, имайки предвид нападението на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при което палестински бойци убиха около 1200 израелски граждани и взеха за заложници около 250.

/ВС/

Свързани новини

21.09.2025 20:36

Еманюел Макрон каза, че Франция няма да открие посолство в Палестина, докато не бъдат освободени заложниците в Газа

Планираното от Франция признаване на Палестина няма да включва отварянето на посолство, докато палестинското движение "Хамас" не освободи държаните от него заложници в Газа, съобщи президентът Еманюел Макрон в излъчено днес интервю, цитирано от
21.09.2025 19:37

Нетаняху обяви, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма"

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че признаването на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма", предаде Ройтерс.
21.09.2025 19:14

Египетските военни в Синай имат за цел да охраняват границите, заяви Държавната информационна служба на Египет

Присъствието на египетските въоръжени сили в Синай има за цел да поддържа сигурността по границите на страната, включително за борба срещу тероризма и контрабандата, заяви Държавната информационна служба на Египет, цитирана от онлайн изданието на
21.09.2025 19:00

Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците, заяви "Хамас"

Признаването от западните страни на палестинската държава е "победа" за правата на палестинците, каза Махмуд Мардауи, високопоставен функционер на движението "Хамас", предаде Франс прес. "Това признаване е победа за правата на палестинския народ и
21.09.2025 18:36

Израелските крайнодесни министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич призоваха за анексирането на Западния бряг

Двама израелски министри от крайната десница призова днес за анексирането на окупирания от Израел Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралиия обявиха официално, че признават Държавата Палестина, предаде Франс прес.  "Признаването от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:44 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация