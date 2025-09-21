Подробно търсене

Нетаняху обяви, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма"

Симеон Томов
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху. Снимка: АП/ Debbie Hill
Тел Авив ,  
21.09.2025 19:37
 (БТА)
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че признаването на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма", предаде Ройтерс. 

"И имам още едно съобщение за вас: това няма да се случи. Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан", заяви израелският премиер. 

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ, където идната седмица ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. 

По-рано днес израелското Външно министерство също се противопостави на "едностранното" признаване на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия. 

 

 

