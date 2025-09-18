Тръмп и Стармър приветстваха подновяването на "специалните отношения" между САЩ и Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър приветстваха подновяването на "специалните отношения" между двете страни на съвместна пресконференция в края на безпрецедентната втора държавна визита на американския лидер в Обединеното кралство, предаде Ройтерс.

Брифингът се състоя в резиденцията на британския премиер в Чекърс. Тонът беше сърдечен и двамата лидери премълчаха различията си по теми като ивицата Газа и зелената енергия, за да демонстрират единство, коментира британската новинарска агенция.

Тръмп изглеждаше спокоен в края на двудневната си визита, която определи като "изключителна чест". Стармър, от своя страна, бе съсредоточен върху това да избягва въпросите, по които има несъгласие. Нито един от двамата лидери не се остави да бъде въвлечен в теми, които биха могли да създадат неудобство. Както Тръмп, така и Стармър отклониха въпросите за покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн и връзките му с президента републиканец и с бившия посланик на Стармър в САЩ.

"Ние сме неразривно свързани, винаги ще бъдем приятели"

"Ние подновихме специалните ни отношения за една нова ера", заяви Стармър. Той добави, че партньорството между Великобритания и САЩ е сигнал за решимостта на двете страни да спечелят заедно надпреварата в областта на международната търговия, да осигурят повече работни места, по-голям икономически растеж и по-ниски сметки за хората, "които в края на всеки месец да могат да слагат в джобовете си повече от трудно заработените си пари".

Тръмп също подчерта значението на близките отношения между двете страни, като отбеляза, че Стармър е проявил твърда позиция в хода на търговските преговори със САЩ, въпреки че Вашингтон все още не е намалил митата за внос на британска стомана съгласно исканията на Лондон.

"Ние сме неразривно свързани, винаги ще бъдем приятели", каза Тръмп.

Преди пресконференцията Стармър и Тръмп участваха в бизнес прием, на който бе представен рекорден пакет американски инвестиции във Великобритания на обща стойност 150 млрд. лири. Тези инвестиции са част от по-широк пакет от 250 млрд. лири, който според официални представители ще бъде от полза и за двете страни.

Стармър отбеляза, че новите споразумения ще "осветят специалните отношения за години напред".

"Връзките между нашите страни са безценни. Направихме някои неща, които са финансово изгодни и за двете страни. Мисля, че връзката ни е нерушима, независимо от това, което правим днес. Мисля, че е нерушима", каза, от своя страна, Тръмп.

Войните в Украйна и в Газа

Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин го е "разочаровал" и също така изрази разочарование от факта, че редица държави все още купуват руски петрол.

Тръмп отбеляза, че първоначално е смятал войната в Украйна за "най-лесния" за решаване от всички конфликти. Но засега няма изгледи за напредък към сключването на мирно споразумение въпреки продължилите с месеци консултации, водени от Вашингтон, отбелязват Пи Ей мидия и ДПА. Тръмп поиска от Путин да се ангажира с предложения за мир и му постави ултиматуми и крайни срокове, които изтекоха без някакви видими последствия, добавят двете медии.

"Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема", каза Тръмп на днешната пресконференция.

"За мен е голяма чест да ви съобщя, че сме намерили изход от седем войни, седем войни, които бяха неразрешими, войни, по които не можеха да се водят преговори или да се намерят решения", каза още американският лидер.

Конфликтът в Украйна е "този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова", отбеляза Тръмп.

Коментиранана бе и ситуацията в Близкия изток. Британският премиер отбеляза, че той и Тръмп са "напълно съгласни" за нуждата от израелско-палестинска пътна карта за мир, но добави, че двамата имат различия относно признаването на Палестина като държава.

"Напълно съгласни сме относно нуждата от мир и пътна карта защото ситуацията в Газа е нетърпима", посочи Стармър.

Тръмп отговори на журналистически въпрос относно признаването на палестинската държава с думите: "Имам несъгласие с премиера по тази тема. Това всъщност е едно от малкото несъгласия".

Двамата лидери избегнаха въпросите за Епстийн. Когато беше отговорено на последния въпрос, Стармър, видимо облекчен, придружи Тръмп до изхода на Голямата зала в Чекърс, преди президентът да отпътува за Вашингтон.