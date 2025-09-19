Американски и британски издания коментират посещението на Тръмп във Великобритания

Държавната визита на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания продължава да е водеща тема в американските и британските издания.

Посещението на Тръмп във Великобритания приключи със затвърждаване на вековната връзка между двете страни и много малко публични разногласия, пише в. „Вашингтон пост“.

Тръмп прекара почти цялото двудневно посещение зад затворени врати и зад стените на замъци – далеч от бурните протести в Лондон, а британските лидери не спираха да говорят за споделените ценности на трансатлантическия съюз, чието съществуване според експерти е застрашено от политиките на американския президент в сферата на сигурността и икономиката, отбелязва изданието.

Тръмп и Стармър до голяма степен избегнаха публични конфликти по темите, по които имат разногласия, като например политиките за околната среда, конфликтите в Украйна и Газа или призивите на Тръмп Канада да стане 51-ви щат на САЩ, пише американският всекидневник.

Тръмп обаче изглежда не е бил убеден да смекчи условията на търговското споразумение, което Великобритания договори със САЩ, пише в. „Ню Йорк Таймс“. Той също така не обеща да окаже по-силен натиск по двата въпроса в сферата на сигурността, които най-много тревожат Великобритания - войната на Русия срещу Украйна и жестоката военна кампания на Израел в Газа, добавя изданието.

Въпреки това посещението премина без грозен публичен разрив между американския президент и домакините, а напоследък това се е превърнало в един от белезите за успех на визита на Тръмп, коментира вестникът.

Различия в мненията между Тръмп и британския премиер Киър Стармър бяха изразени по няколко въпроса, включително Газа, Украйна, миграцията и енергетиката, пише британският в. „Телеграф“. Все пак прекараният в помпозни церемонии и паради ден в Уиндзорския замък и в Голямата зала на резиденцията „Чекърс“, изглежда е подействал и Тръмп е бил очарован, коментира изданието.

Той перфектно изигра ролята на любезен гост и учтиво отклоняваше въпросите на журналистите по деликатни теми като уволнението на британския посланик във Вашингтон или свободата на словото, посочва „Телеграф“.

Визитата на Тръмп, която беше официално организирана от крал Чарлз, се състоя на фона на бурните последни седмици за Стармър, през които той остана без своята вицепремиерка Анджела Рейнър и беше критикуван за начина, по който се справи със скандала с британския посланик във Вашингтон, като позицията му на лидер дори беше поставена под въпрос от някои от собствените му депутати, пише в. „Гардиън“.

Въпреки това усилията му да изгради близки отношения с Тръмп въпреки критиките и подигравките от страна на мнозина във Великобритания, изглежда са дали резултат, като помпозността на държавната визита очевидно е помогнала да се осигурят обещаните от американски компании инвестиции в Обединеното кралство в размер на 150 милиарда лири, коментира изданието.

В крайна сметка Тръмп отвърна на щедрото гостоприемството със стил и се държа като добър гостенин, така че британският премиер сега може да си отдъхне с облекчение, заключава „Телеграф“.