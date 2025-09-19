Подробно търсене
ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА

Американски и британски издания коментират посещението на Тръмп във Великобритания

Владимир Арангелов
Американски и британски издания коментират посещението на Тръмп във Великобритания
Американски и британски издания коментират посещението на Тръмп във Великобритания
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър в резиденцията "Чекърс" в Англия, 18 септември 2025 година. Снимка: Leon Neal/Pool Photo via AP
София,  
19.09.2025 10:00
 (БТА)

Държавната визита на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания продължава да е водеща тема в американските и британските издания.

Посещението на Тръмп във Великобритания приключи със затвърждаване на вековната връзка между двете страни и много малко публични разногласия, пише в. „Вашингтон пост“.

Тръмп прекара почти цялото двудневно посещение зад затворени врати и зад стените на замъци – далеч от бурните протести в Лондон, а британските лидери не спираха да говорят за споделените ценности на трансатлантическия съюз, чието съществуване според експерти е застрашено от политиките на американския президент в сферата на сигурността и икономиката, отбелязва изданието.

Тръмп и Стармър до голяма степен избегнаха публични конфликти по темите, по които имат разногласия, като например политиките за околната среда, конфликтите в Украйна и Газа или призивите на Тръмп Канада да стане 51-ви щат на САЩ, пише американският всекидневник. 

Тръмп обаче изглежда не е бил убеден да смекчи условията на търговското споразумение, което Великобритания договори със САЩ, пише в. „Ню Йорк Таймс“. Той също така не обеща да окаже по-силен натиск по двата въпроса в сферата на сигурността, които най-много тревожат Великобритания - войната на Русия срещу Украйна и жестоката военна кампания на Израел в Газа, добавя изданието.

Въпреки това посещението премина без грозен публичен разрив между американския президент и домакините, а напоследък това се е превърнало в един от белезите за успех на визита на Тръмп, коментира вестникът.

Различия в мненията между Тръмп и британския премиер Киър Стармър бяха изразени по няколко въпроса, включително Газа, Украйна, миграцията и енергетиката, пише британският в. „Телеграф“. Все пак прекараният в помпозни церемонии и паради ден в Уиндзорския замък и в Голямата зала на резиденцията „Чекърс“, изглежда е подействал и Тръмп е бил очарован, коментира изданието.

Той перфектно изигра ролята на любезен гост и учтиво отклоняваше въпросите на журналистите по деликатни теми като уволнението на британския посланик във Вашингтон или свободата на словото, посочва „Телеграф“.

Визитата на Тръмп, която беше официално организирана от крал Чарлз, се състоя на фона на бурните последни седмици за Стармър, през които той остана без своята вицепремиерка Анджела Рейнър и беше критикуван за начина, по който се справи със скандала с британския посланик във Вашингтон, като позицията му на лидер дори беше поставена под въпрос от някои от собствените му депутати, пише в. „Гардиън“.

Въпреки това усилията му да изгради близки отношения с Тръмп въпреки критиките и подигравките от страна на мнозина във Великобритания, изглежда са дали резултат, като помпозността на държавната визита очевидно е помогнала да се осигурят обещаните от американски компании инвестиции в Обединеното кралство в размер на 150 милиарда лири, коментира изданието.

В крайна сметка Тръмп отвърна на щедрото гостоприемството със стил и се държа като добър гостенин, така че британският премиер сега може да си отдъхне с облекчение, заключава „Телеграф“.

/БЗ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

19.09.2025 00:12

В края на визитата си във Великобритания Тръмп заяви, че не е съгласен със Стармър за миграцията и енергетиката

В края на визитата си във Великобритания хеликоптерът на американския президент Доналд Тръмп направи непланирано кацане на местно летище, съобщи Асошиейтед прес. Според Белия дом машината е имала „незначителен хидравличен проблем“. В крайна сметка хеликоптерът успешно е транспортирал Тръмп от резиденцията "Чекърс" до летището в Станстед, откъдето държавният глава отпътува за Вашингтон.
18.09.2025 21:03

Доналд Тръмп заяви, че не познава уволнения британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не познава бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, който беше отстранен заради контактите си с покойния Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.
18.09.2025 20:24

Тръмп и Стармър приветстваха подновяването на "специалните отношения" между САЩ и Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър приветстваха подновяването на "специалните отношения" между двете страни на съвместна пресконференция в края на безпрецедентната втора държавна визита на американския лидер в
18.09.2025 18:22

Кралица Камила и принцеса Кейт разведоха първата дама на САЩ в замъка Уиндзор през втория ден от държавната визита на Доналд Тръмп

Кралица Камила и принцеса Кейт разведоха първата дама на САЩ в замъка Уиндзор през втория ден от държавното посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания, като ѝ показаха кралската библиотека и миниатюрни книги. Мелания Тръмп също така помогна на деца да отпечатат картинки и да направят къщички за насекоми, предаде Ройтерс.
18.09.2025 17:20

Стармър и Тръмп приветстват задълбочаването на "специалните отношения" с инвестиции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър приветстваха задълбочаването на "специалните отношения" между двете страни, като заявиха, че поредицата сделки на стойност 250 милиарда лири са направили тези връзки "нерушими",
18.09.2025 14:49

Тръмп започна срещата си със Стармър в резиденцията "Чекърс"

Американският президент Доналд Тръмп се срещна с британския премиер Киър Стармър в резиденцията му в Чекърс, на втория ден от държавната си визита във Великобритания, като се очаква двамата лидери да обсъдят деликатни търговски и дипломатически
18.09.2025 13:41

Четирима мъже бяха освободени под гаранция, след като бяха арестувани за прожектирането на кадри на Тръмп и Джефри Епстийн върху замъка Уиндзор

Четирима мъже, които бяха арестувани, след като изображения на американския президент Доналд Тръмп и покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн бяха прожектирани върху една от кулите на замъка Уиндзор, са били освободени под гаранция, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия, позовавайки се на полицията.
18.09.2025 09:57

Американски и британски издания коментират срещата на Тръмп с крал Чарлз Трети и инвестициите на САЩ в размер на 150 милиарда лири

Визитата на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания и днес продължава да е централна тема в американския и британския печат. Доналд Тръмп се среща с кралското семейство по време на помпозна държавна визита във Великобритания, пише в
18.09.2025 01:57

Американски инвестиции за 150 млрд. лири във Великобритания бяха обявени по време на второто държавно посещение на Тръмп

Американски инвестиции на обща стойност 150 млрд. британски лири бяха обявени по време на историческото второ държавно посещение на американския президент Доналд Тръмп във Великобритания, предаде Ройтерс.
17.09.2025 23:25

В. "Таймс": Великобритания ще признае палестинската държава през уикенда

Великобритания официално ще признае палестинска държава през почивните дни, след края на посещението в страната на американския президент Доналд Тръмп, който се противопоставя на подобно решение, съобщи британският в. "Таймс", цитиран от Ройтерс.
17.09.2025 20:00

Чарлз Трети разговаря с Тръмп в Уиндзор, с което даде началото на втората държавна визита на американския президент във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се наслади на британски кралски спектакъл, посрещнат от почетна гвардия и кралски кавалеристи в червено и златно като гост на крал Чарлз Трети в замъка "Уиндзор" за началото на държавно посещение във Великобритания, изпълнено с безпрецедентна помпозност и политически рискове за страната домакин, предаде Асошиейтед прес.
17.09.2025 17:54

Втората държавна визита на Тръмп в Обединеното кралство беше посрещната с протести и арести

Американският президент Доналд Тръмп получи кралски прием в двореца Уиндзор днес, но извън стените му мнозина не приветстваха безпрецедентната му втора държавна визита, предаде Асошиейтед Прес.
17.09.2025 15:45

Тръмп започна историческа държавна визита във Великобритания сред помпозност и протести

Британският крал Чарлз Трети посрещна днес Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предаде Ройтерс.
17.09.2025 09:34

Западният печат коментира посещението на Тръмп във Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп пристигна  на безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания, посрещнат от вълна от критики от страна на кмета на Лондон Садик Хан, който обвини лидера на САЩ, че прави повече от всеки друг, за да насърчи нетолерантната крайна десница по целия свят, пише британският вестник "Гардиън".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:26 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация