Доналд Тръмп заяви, че не познава уволнения британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън

Николай Велев
Американският президент Доналд Тръмп говори на днешната съвместна пресконференция с Киър Стармър в Чекърс. Снимка: АП//Evan Vucci
Лондон ,  
18.09.2025 21:03
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не познава бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, който беше отстранен заради контактите си с покойния Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Манделсън беше уволнен миналата седмица от британския премиер Киър Стармър, след като се появиха разкрития за това докъде са стигали приятелските му отношения с Епстийн.

В последно време се появиха опасения, че този въпрос може да хвърли сянка върху второто държавно посещение на американския президент във Великобритания. Тръмп също е бил близък с покойния финансист, въпреки че двамата са прекратили контактите преди Епстийн да влезе в затвора през 2009 г.

Тръмп бе запитан на днешната съвместна пресконференция със Стармър в резиденцията на британския премиер в Чекърс, дали изпитва съчувствие към уволнения посланик Манделсън. "Всъщност не го познавам", каза Тръмп. "Бях чул за това и мисля, че може би ще е по-добре премиерът да говори по тази тема. Става въпрос за избор, който (Манделсън) е направил сам и аз не знам", добави американският президент.

"Какъв отговор ще дадете", обърна се Тръмп към Стармър. "Ами, искам да кажа, че е много просто. Миналата седмица излезе информация, която не беше известна към момента на неговото назначаване. И аз взех решение по този въпрос", обясни Стармър.

Заради отстраняването на Манделсън Великобритания остана без посланик в САЩ по време на втората държавна визита на Тръмп. Функциите на Манделсън към момента се изпълняват от британския шарже д'афер във Вашингтон Джеймс Роскоу.

Манделсън е смятан за ключова фигура в организирането на втората държавна визита на Тръмп в Обединеното кралство. Президентът републиканец и бившият висш британски дипломат имат обща снимка в Овалния кабинет в Белия дом, отбелязва ДПА.

