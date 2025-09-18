Доналд Тръмп заяви, че не познава уволнения британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън

site.btaДоналд Тръмп заяви, че не познава уволнения британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не познава бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, който беше отстранен заради контактите си с покойния Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.
Манделсън беше уволнен миналата седмица от британския премиер Киър Стармър, след като се появиха разкрития за това докъде са стигали приятелските му отношения с Епстийн.
В последно време се появиха опасения, че този въпрос може да хвърли сянка върху второто държавно посещение на американския президент във Великобритания. Тръмп също е бил близък с покойния финансист, въпреки че двамата са прекратили контактите преди Епстийн да влезе в затвора през 2009 г.
Тръмп бе запитан на днешната съвместна пресконференция със Стармър в резиденцията на британския премиер в Чекърс, дали изпитва съчувствие към уволнения посланик Манделсън. "Всъщност не го познавам", каза Тръмп. "Бях чул за това и мисля, че може би ще е по-добре премиерът да говори по тази тема. Става въпрос за избор, който (Манделсън) е направил сам и аз не знам", добави американският президент.
"Какъв отговор ще дадете", обърна се Тръмп към Стармър. "Ами, искам да кажа, че е много просто. Миналата седмица излезе информация, която не беше известна към момента на неговото назначаване. И аз взех решение по този въпрос", обясни Стармър.
Заради отстраняването на Манделсън Великобритания остана без посланик в САЩ по време на втората държавна визита на Тръмп. Функциите на Манделсън към момента се изпълняват от британския шарже д'афер във Вашингтон Джеймс Роскоу.
Манделсън е смятан за ключова фигура в организирането на втората държавна визита на Тръмп в Обединеното кралство. Президентът републиканец и бившият висш британски дипломат имат обща снимка в Овалния кабинет в Белия дом, отбелязва ДПА.
/НС/
