Атанаси Петров
В края на визитата си във Великобритания Тръмп заяви, че не е съгласен със Стармър за миграцията и енергетиката
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп се качват на борда на "Еър Форс 1", за да отлетят към Вашингон, 18 септември 2025 г. Снимка: АП/Evan Vucci
Лондон,  
19.09.2025 00:12
 (БТА)

В края на визитата си във Великобритания хеликоптерът на американския президент Доналд Тръмп направи непланирано кацане на местно летище, съобщи Асошиейтед прес. Според Белия дом машината е имала „незначителен хидравличен проблем“. В крайна сметка хеликоптерът успешно е транспортирал Тръмп от резиденцията "Чекърс" до летището в Станстед, откъдето държавният глава отпътува за Вашингтон.

Пред репортери на борда на „Еър форс 1“ Доналд Тръмп заяви, че не е съгласен с британския премиер Киър Стармър по въпросите за имиграцията и енергетиката. „Мисля, че не съм съгласен с него по две неща – имиграцията, която е много тежка за Великобритания, както и енергетиката“, посочи президентът на САЩ, цитиран от Ройтерс.

/ДИ/

