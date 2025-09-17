Подробно търсене

Втората държавна визита на Тръмп в Обединеното кралство беше посрещната с протести и арести

Николай Джамбазов
Протестиращ държи карикатура на Тръмп по време на втората му държавна визита във Великобритания. Снимка: Joanna Chan, AP.
17.09.2025
Американският президент Доналд Тръмп получи кралски прием в двореца Уиндзор днес, но извън стените му мнозина не приветстваха безпрецедентната му втора държавна визита, предаде Асошиейтед Прес.

Десетки протестиращи се отправиха по улиците пред замъка "Уиндзор" с призиви "Тръмп не е добре дошъл тук", "Тръмп трябва да си ходи", "Отивай си, замърсяваш Уиндзор".

"Не мисля, че е правилно да посрещаме за втори път Тръмп заради ужасните му изказвания, политики и действия срещу жени и цветнокожи", обяви пред журналисти Грейс Натю, една от протестиращите.

Втори протест срещу посещението на Тръмп също беше организиран на 32 км източно от Уиндзор в централните части на Лондон. Към него се присъединиха около 50 групи, които според последни данни на полицията наброяват поне 3000 души. 

Британската полиция съобщи, че е арестувала четири души вчера, след като изображение на Тръмп, прожектирано на стените на двореца Уиндзор го показа заедно с Джефри Епстийн, напомняйки по този начин за взаимоотношенията на президента със скандалния финансист. 

