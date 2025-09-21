Подробно търсене

Няколко френски кметове възнамеряват да издигнат палестински знамена върху сградите на кметствата си, пренебрегвайки правителството

Алексей Маргоевски
Французойка носи палестинското знаме по време на студентски протест пред Университета "Сианс По" в Париж, 26 април 2024 г. Снимка: AP/Michel Euler
Париж,  
21.09.2025 18:01
 (БТА)
Няколко френски кметове планират да издигнат палестински знамена върху сградите на кметствата си в знак на неподчинение на правителствените заповеди в момент, когато Франция се готви да признае официално държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, предаде Асошиейтед прес.

Все още не е ясно колко градове ще се присъединят към инициативата утре, след призива на лидера на социалистите Оливие Фор да се издигнат знамената, въпреки предупрежденията на Министерството на вътрешните работи да не се предприемат подобни прояви във Франция, страната с най-голямата еврейска и мюсюлманска общност в Европа.

Призивът обаче набира привърженици, тъй като палестинските знамена стават все по-видими във Франция по време на продължаващата вече почти две години война в Газа. Такива флагове бяха издигнати по време на демонстрациите тази седмица, когато в цялата страна се състояха мащабни протести срещу политиката на френския президент Еманюел Макрон и неговото правителство.

Войната в Газа и по-широкият израелско-палестински конфликт се очаква да заемат водещо място в дневния ред на световните лидери на годишната им среща в Общото събрание на ООН, която започва утре.

Палестинците заявиха, че се надяват поне още 10 страни да признаят държавата Палестина, в допълнение към вече призналите я над 145 страни.

Матийо Анотен, кметът на Сен Дени, предградие на Париж, където се намира националният стадион, заяви, че ще издигне палестинското знаме върху кметството в знак на солидарност с палестинския народ. В западната част на Франция град Нант също планира да издигне палестинското знаме на сградата на кметството, заяви кметицата от Социалистическата партия Жоана Ролан.

"За общините, които желаят да се присъединят чрез символичен жест към признаването на държавата Палестина от Франция, смятам, че това е разумно. Аз ще го направя без колебание", заяви тя.

В бележка, изпратена до представителите на държавата в регионите, френското Министерство на вътрешните работи им даде указания да се противопоставят на издигането на палестински знамена върху кметствата и други обществени сгради, като се позова на рисковете от пренасяне на продължаващ международен конфликт на национална територия.

"Принципът на неутралитет в обществената служба забранява подобни прояви", заяви Министерството на вътрешните работи, добавяйки, че за всяко решение на кметовете да издигнат палестинското знаме следва да бъдат сезирани административните съдилища.

"Фасадата на кметството не е рекламен билборд. Само трибагреникът – нашите цветове, нашите ценности – може да бъде представен в това, което за нас остава наш общ дом“, заяви вчера френският министър на вътрешните работи Брюно Рьотайо.

Ян Броса, говорител на Френската комунистическа партия, обвини Рьотайо, че действа в противоречие с официалната позиция на Франция.

"Министърът на вътрешните работи не е съгласен с френската дипломация. Той не подкрепя признаването на палестинска държава, за разлика от президента“, заяви Броса пред телевизия Бе Еф Ем и добави: "Като отстоява личните си убеждения, вместо да подкрепи позицията на Френската република, която е да признае палестинска държава, той взема Франция и нейната дипломация за заложници".

През юни кметът на Ница Кристиан Естрози, който беше издигнал израелски знамена върху кметството на града на Ривиерата, за да покаже подкрепата си за заложниците, държани от "Хамас", беше принуден със съдебно решение да ги премахне.

Кметът социалист на парижкото предградие Сен Уен, Карим Буамране, заяви, че ще издигне както израелското, така и палестинското знаме на фасадата на кметството си в опит да предаде послание за мир.

"Ние сме една общност, републиканската общност“, заяви той пред радио Ер Ем Се и добави: "Общността, която представлявам, е общност на мира: не искам да противопоставям мюсюлманите на евреите, нито активистите на поддръжниците на "Хамас" и на онези, които са против (Бенямин) Нетаняху – израелския премиер".

 

/ВС/

