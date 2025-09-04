Няма да има посещение на Макрон в Израел, докато той не се откаже от признаването на Държавата Палестина, заяви израелският външен министър

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви днес, че посещение на френския президент Еманюел Макрон в Израел не е на дневен ред, докато той не се откаже от решението си да признае Държавата Палестина, предаде Франс прес.

Министерството на външните работи на Израел съобщи, че Саар е разговарял с френския си колега Жан-Ноел Баро и е призовал Франция да преразгледа своята инициатива да признае съществуването на палестинска държава.

„Докато Франция продължава да полага усилия и да предприема инициативи, които противоречат на интересите на Израел, посещение на Макрон в Израел няма да се състои“, заяви Саар.

В края на юли Макрон обяви, че Франция ще признае Държавата Палестина по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември. Това изявление предизвика напрежение между Париж и Израел, като израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини миналия месец френския президент, че „подклажда антисемитски настроения“ във Франция.

Израелската обществена телевизия съобщи вчера, че Нетаняху е отхвърлил искане на Макрон да посети Израел.

В разговора си с Баро Саар подчерта, че френската инициатива „застрашава стабилността в Близкия изток и накърнява националните интереси и сигурността на Израел“.