Финландия се присъедини към декларация за решение на израелско-палестинския конфликт с две държави

Владимир Арангелов
Министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен. Снимка: АП/Mykola Tys
Хелзинки,  
05.09.2025 11:32
 (БТА)
Финландия се присъедини към декларация за мирното решение на палестинския въпрос и прилагането на решение с две държави, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на северната страна.

Декларацията е резултат от международната конференция на ООН относно продължаващия от десетилетия конфликт, домакинствана от Саудитска Арабия и Франция през юли.

САЩ и Израел бойкотираха събитието.

Воденият от Франция и Саудитска Арабия процес представлява най-значимото международно усилие за създаване на условия за решение с две държави от години“, написа в „Екс“ министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен.

Първата стъпка, очертана от декларацията, е да бъде сложен край продължаващата вече почти две години война между Израел и палестинските бойци от „Хамас“ в Газа.

Саудитска Арабия и Франция призоваха страните от ООН да подкрепят декларацията, която очертава „конкретни и необратими стъпки с ясни срокове“ за прилагане на решението с две държави.

За разлика от някои европейски страни, като Испания и Норвегия, Финландия не признава палестинска държава. Финландското правителство е разделено по въпроса за официално признаване, посочва Ройтерс.

05.09.2025 04:49

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, заяви, че "немислимото" в град Газа вече се случва

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, предупреди, че "детството не може да оцелее" в град Газа на фона на подготвяното от Израел превземане на града в рамките на войната му с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде ДПА.
04.09.2025 21:22

Няма да има посещение на Макрон в Израел, докато той не се откаже от признаването на Държавата Палестина, заяви израелският външен министър

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че посещение на френския президент Еманюел Макрон в Израел не е на дневен ред, докато той не се откаже от решението си да признае Държавата Палестина, предаде Франс прес.
03.09.2025 18:45

Тръмп призова "Хамас" незабавно да освободи всички заложници

Американският президент Доналд Тръмп днес отново призова радикалната палестинска групировка "Хамас" да освободи всички израелски заложници, които все още държи в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Според държавния глава на САЩ това би сложило край на
03.09.2025 18:31

Нетаняху нарече белгийския премиер "слаб лидер" заради обещанието му да признае съществуването на Палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи днес нападки към белгийски си колега Барт де Вевер и го нарече "слаб лидер, който се опитва да умиротвори ислямския тероризъм, жертвайки Израел", предаде Ройтерс.
03.09.2025 15:37

ОАЕ предупредиха, че планове за изграждане на ново еврейско селище на Западния бряг са "червена линия" за Абу Даби

Обединените арабски емирства (ОАЕ) предупредиха днес Израел, че всяко анексиране на територии на Западния бряг е "червена линия" за Абу Даби и ще подкопае сериозно духа на така наречените Авраамови споразумения за нормализация на отношенията между
03.09.2025 11:16

Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес

Европа се провали с отговора си на конфликта в ивицата Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА.Санчес каза това в интервю за в. "Гардиън" преди среща с британския премиер Киър Стармър в Лондон.
03.09.2025 02:40

Признаването на Палестинска държава би стимулирало по-бързо двудържавно решение, заяви палестинският пратеник в Лондон

Признаването на Палестинската държава от водещите западни държави „би предизвикало спринт към двудържавното решение“ на конфликта, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон, цитиран от Ройтерс. Великобритания, Франция, Канада, Австралия и
02.09.2025 15:22

Белга: Смесени политически реакции в Белгия, след като правителството реши да признае палестинската държава

Федералното правителство на Белгия и правителството на региона Фландрия постигнаха дългоочаквано споразумение по въпроса за Газа, но реакциите на политическите партии показват остри различия, предаде белгийската новинарска агенция Белга.
02.09.2025 14:33

Израел започна мобилизацията на военнослужещи от резерва за офанзивата в град Газа

Израел даде днес ход на мобилизацията на десетки хиляди военнослужещи от резерва в рамките на плана си за разширяване на офанзивата в град Газа, предаде Асошиейтед прес, отбелязвайки, че тези действия срещат опозиция в страната и осъждане от
30.08.2025 18:57

Израел подкопава двудържавното решение на конфликта с Палестина, заяви датският външен министър

Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток с действията си в Газа, заяви днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс. „Израел в момента подкопава двудържавното решение“, заяви Расмусен пред репортери
30.08.2025 18:41

ЕС призовава Вашингтон да преразгледа решението си да не издава визи на палестински лидери за заседание на Общото събрание на ООН

Европейският съюз призова САЩ да "преразгледат" отказа си да издаде визи на палестински лидери, които планират да присъстват на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предадоха Франс прес и Ройтерс.
30.08.2025 13:04

Франция осъди решението на САЩ да откажат издаването на визи на палестински представители

Френският външен министър Жан-Ноел Баро осъди отказа на САЩ да издадат визи на палестински представители за посещение в Ню Йорк, като заяви, че седалището на ООН „не може да бъде обект на каквито и да било ограничения на достъпа“, предаде Франс прес.
30.08.2025 02:23

Палестинският президент Махмуд Абас няма да получи американска виза за участие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, заяви Вашингтон

САЩ заявиха днес, че няма да издадат виза на палестинския президент Махмуд Абас за участие в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец, по време на което няколко американски съюзници възнамеряват да признаят палестинска държава, предаде Ройтерс.
29.08.2025 22:14

Палестинската власт призова Вашингтон да преразгледа отказа си да предостави визи на палестинската делегация за участие в сесията на ООН

Палестинската автонмна власт (ПАВ) призова Вашингтон да "преразгледа решението си" да не предостави визи на палестинската делегация за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се в рамките на форума Франция да призове за
29.08.2025 11:51

Великобритания отказа достъп на израелски представители до най-голямото изложение на отбранителна техника в страната

Великобритания блокира достъпа на израелски представители до най-голямото изложение на отбранителна техника в страната заради ескалацията на войната срещу "Хамас" в Газа, предаде Ройтерс. Решението е част от усилията за оказване на натиск върху исторически близкия съюзник на Лондон.

Към 11:41 на 05.09.2025 Новините от днес

