Финландия се присъедини към декларация за решение на израелско-палестинския конфликт с две държави

Финландия се присъедини към декларация за мирното решение на палестинския въпрос и прилагането на решение с две държави, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на северната страна.

Декларацията е резултат от международната конференция на ООН относно продължаващия от десетилетия конфликт, домакинствана от Саудитска Арабия и Франция през юли.

САЩ и Израел бойкотираха събитието.

Воденият от Франция и Саудитска Арабия процес представлява най-значимото международно усилие за създаване на условия за решение с две държави от години“, написа в „Екс“ министърът на външните работи на Финландия Елина Валтонен.

Първата стъпка, очертана от декларацията, е да бъде сложен край продължаващата вече почти две години война между Израел и палестинските бойци от „Хамас“ в Газа.

Саудитска Арабия и Франция призоваха страните от ООН да подкрепят декларацията, която очертава „конкретни и необратими стъпки с ясни срокове“ за прилагане на решението с две държави.

За разлика от някои европейски страни, като Испания и Норвегия, Финландия не признава палестинска държава. Финландското правителство е разделено по въпроса за официално признаване, посочва Ройтерс.