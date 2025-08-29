Подробно търсене

Владимир Сахатчиев
Палестинската власт призова Вашингтон да преразгледа отказа си да предостави визи на палестинската делегация за участие в сесията на ООН
Палестинският президент Махмуд Абас говори на съвместно заседание на Изпълнителния комитет на ООП и Централния комитет на движението "Фатах" в сгрдата на Палестинската автомномна власт в град Рамала, 12 май 2021 г.. (AP Photo/Majdi Mohammed, File)
Рамала,  
29.08.2025 22:14
 (БТА)
Палестинската автонмна власт (ПАВ) призова Вашингтон да "преразгледа решението си" да не предостави визи на палестинската делегация за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се в рамките на форума Франция да призове за признаване на Палестина, предаде Франс прес.

"Палестинското президентство изразява дълбоко съжаление и учудване от това решение, което противоречи на международното право", се казва в позиция, разпространена от официалната палестинска осведомителна агенция УАФА. В изявлението се припомня, че "Палестина е със статут на член-наблюдател на Обединените нации".

"Президентството призовава американското правителство да преразгледа решението си да не предостави визи на палестинската делегация за участие в заседанията в Ню Йорк в рамките на сесията на ООН" идния месец, допълва ПАВ.

По-рано днес Държавният департамент на САЩ съобщи, че отказва и отменя визи на членове на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и на Палестинската автономия преди годишната сесия на Общото събрание на ООН през следващия месец, предаде Ройтерс.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик заяви, че организацията се надява САЩ да отменят решението си, предаде ДПА. "Надяваме се този въпрос да бъде решен", заяви той пред репортери. 

В рамките на форума Франция и Саудитска Арабия се очаква да организират среща, на която да настояват за двудържавно решение на израелско-палестинския конфликт. 

/ВТ/

Свързани новини

29.08.2025 20:34

Меджлисът на Турция отправи призив към другите парламенти по света за скъсване на военните и търговски отношения с Израел

Меджлисът на Турция прие единодушно декларация, с която призовава другите парламенти по света към прекратяване на търговските и военните отношения с Израел заради войната в Газа, която Турция определя като геноцид над палестинците. Документът беше
28.08.2025 15:11

Белга: Белгийското правителство не успя да постигне съгласие за позицията си за Газа

Водещите министри в белгийското правителство не успяха да постигнат съгласие относно позицията на страната по въпроса за Израел и Газа. Темата ще бъде дискутирана отново в понеделник, съобщи министърът на финансите Венсан ван Петхем след вчерашното правителствено заседание, предаде белгийската новинарска агенция Белга.
26.08.2025 12:01

Германия няма да се включи в инициативата на съюзниците за признаване на палестинска държава, съобщи Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Берлин няма да се включи в инициативата на западните съюзници за признаване на палестинската държава на предстоящата идния месец сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

