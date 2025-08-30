Подробно търсене

Палестинските власти призоваха САЩ да възстановят визата на Абас преди сесията на ООН

Виктор Турмаков
Президентът на Палестинската автонимия Махмуд Абас говори пред Общото събрание на ООН - 23 септември 2022 г. Снимка: AP Photo/Julia Nikhinson
Рамала/Ню Йорк,  
30.08.2025 18:20
 (БТА)

Администрацията на палестинския президент Махмуд Абас призова днес правителството на САЩ да преразгледа решението си да му откаже виза – седмици преди неговото пристигане за в Ню Йорк за 80-та сесия на Общото събрание на ООН и преди важна международна конференция за създаването на държавата Палестина, предаде Асошиейтед прес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отмени визите на Абас и 80 други палестински длъжностни лица преди годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН следващия месец. Абас е говорил дълги години пред Общото събрание и обикновено ръководи палестинската делегация.

„Призоваваме американската администрация да преразгледа решението си. То само ще засили напрежението и ескалацията“, заяви говорителят на палестинския президент Набил Абу Рудейне пред АП.  Той призова другите държави да окажат натиск върху администрацията на Тръмп да отмени решението, по-специално Франция и Саудитска Арабия, които организираха конференция на високо равнище на 22 септември за възраждане на усилията за постигането на решение с две държави на кризата в Близкия изток.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро протестира срещу ограниченията и заяви, че ще обсъди въпроса с колегите си от ЕС.

„Централата на ООН е място на неутралитет, посветено на мира светилище, където се разрешават конфликти. Общото събрание на ООН не може да търпи никакви ограничения за достъп“, заяви той.

Палестинската администрация осъди отнемането на визите като нарушение на ангажиментите на САЩ като домакин на ООН. Говорителят на организацията Стефан Дюжарик заяви, че световната организация ще поиска разяснения от Държавния департамент.

/АГ/

