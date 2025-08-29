Меджлисът на Турция отправи призив към другите парламенти по света за скъсване на военните и търговски отношения с Израел

Меджлисът на Турция прие единодушно декларация, с която призовава другите парламенти по света към прекратяване на търговските и военните отношения с Израел заради войната в Газа, която Турция определя като геноцид над палестинците. Документът беше разпространен след извънредното заседание на парламента в Анкара, който днес заседава извънредно и изслушва външния министър на Турция Хакан Фидан.

Официално разпространеният документ, под който стои подписът на председателя на Междлиса Нуман Куртулмуш, съдържа девет точки. Последната и най-важна сред тях са призивите към парламентите по света. Освен прекратяването на търговските и военни отношения, чрез декларацията турските депутати призовават и за вдигане на ембаргото над Газа от страна на държавите, които са наложили такова. Документът съдържа също така призив държавите, които не са признали Палестина, да го направят.

Депутатите канят своите колеги от други държави да участват в Групата на парламентите, които подкрепят Палестина, създадена на 18 април 2025 г.

В една от другите точки на декларацията е записано, че единственият път за постигането на справедлив и траен мир е признаването на Палестина в границите ѝ от 1967 г.