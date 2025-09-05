Подробно търсене

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, заяви, че "немислимото" в град Газа вече се случва

Светослав Танчев
Палестински деца чакат да получат храна в разпределителен център за хуманитарна помощ в бежански лагер "Нусейрат" в централната част на ивицата Газа, 11 април 2025 г. Снимка: AP/Abdel Kareem Hana
Женева,  
05.09.2025 04:49
 (БТА)

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, предупреди, че "детството не може да оцелее" в град Газа на фона на подготвяното от Израел превземане на града в рамките на войната му с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде ДПА.

"Светът бие тревога за това, до което може да доведе засилената военна офанзива в град Газа - катастрофа за почти 1 милион души, които остават там", заяви на брифинг вчера говорителката на УНИЦЕФ Тес Инграм.

Израелската армия в момента се готви да превземе град Газа, най-големият град в обсадената палестинска територия. Хиляди резервисти бяха мобилизирани във вторник.

"Това немислимо нещо не се задава - то е вече тук. Ескалацията е в ход", каза Инграм, като описа подробно ситуацията, с която се е сблъскала в ивицата Газа през последните девет дни.

"Недохранването и гладът отслабват телата на децата, докато разселването ги лишава от подслон и грижи, а бомбардировките заплашват всяко тяхно движение. Така изглежда гладът в зона на война и това беше навсякъде, където погледнах в град Газа", сподели говорителката на УНИЦЕФ.

Инграм каза още, че ситуацията в палестинската територия "не е случайна". По думите ѝ "тя е пряко следствие от решения, които превърнаха град Газа и всъщност целия анклав в място, където животът на хората е подложен на атака от всички страни, всеки ден".

"Животът на палестинците тук се разрушава бавно, но сигурно", добави Инграм, призовавайки Израел да "преразгледа правилата си за водене на военни действия, за да гарантира защитата на децата" и да позволи достъпа до палестинския анклав на хуманитарна помощ, като призова също така и "Хамас" да освободи всички заложници.

Израел до голяма степен е превърнал ивицата Газа в руини в борбата си срещу ислямисткото движение "Хамас" на палестинска територия, отбелязва ДПА.

/СХТ/

05.09.2025

