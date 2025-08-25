Подробно търсене
Генералният секретар на ООН осъди убийството на палестинци при израелски удар по болница в ивицата Газа

Светослав Танчев
Снимка от 14 юни 2024 г. на загиналата днес при израелски удар в района на болницата "Насер" 33-годишна журналистка на свободна практика Мариам Дакка, работила за Асошиейтед прес и други новинарски канали по време на войната в ивицата Газа. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Газа,  
25.08.2025 20:39
 (БТА)
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.

"Генералният секретар припомня, че цивилните, включително медицинският персонал и журналистите, трябва да бъдат уважавани и защитени по всяко време. Той призовава за незабавно и безпристрастно разследване на тези убийства", каза Дюжарик пред журналисти в Ню Йорк.

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви по-рано днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини също осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред случващото се в ивицата Газа в изявление по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.

/ДИ/

Свързани новини

25.08.2025 20:03

Тръмп каза, че "не е доволен" от израелския удар по болница в ивицата Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.
25.08.2025 18:59

ООН: Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена в ивицата Газа

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.
25.08.2025 12:40

Най-малко четирима журналисти са загинали при израелския удар по болница в Газа, съобщават медиите

Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са

Към 20:53 на 25.08.2025 Новините от днес

