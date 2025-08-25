Генералният секретар на ООН осъди убийството на палестинци при израелски удар по болница в ивицата Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.

"Генералният секретар припомня, че цивилните, включително медицинският персонал и журналистите, трябва да бъдат уважавани и защитени по всяко време. Той призовава за незабавно и безпристрастно разследване на тези убийства", каза Дюжарик пред журналисти в Ню Йорк.

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви по-рано днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини също осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред случващото се в ивицата Газа в изявление по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.