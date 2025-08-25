Подробно търсене

ООН: Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена в ивицата Газа

Светослав Танчев
Снимка от 14 юни 2024 г. на загиналата днес при израелски удар в района на болницата "Насер" 33-годишна журналистка на свободна практика Мариам Дакка, работила за Асошиейтед прес и други новинарски канали по време на войната в ивицата Газа. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Газа,  
25.08.2025 18:59
 (БТА)
Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини днес също така осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред конфликта в ивицата Газа по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в "Екс" и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.

"Ужасен съм от израелската атака срещу болница "Насер". Цивилните, здравните работници и журналистите трябва да бъдат защитени. Нужно е незабавно прекратяване на огъня", написа на свой ред министърът на външните работи на Великобритания в "Екс", цитиран от Ройтерс.

 

/ДИ/

