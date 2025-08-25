Тръмп каза, че "не е доволен" от израелския удар по болница в ивицата Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.

"Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на този [...] кошмар", заяви американският президент.

При израелски удар по-рано днес в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти.