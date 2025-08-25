Тръмп каза, че "не е доволен" от израелския удар по болница в ивицата Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти

Подробно търсене

Светослав Танчев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп слуша въпрос на журналист в залата за пресконференции на Белия дом. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
25.08.2025 20:03
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.

"Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на този [...] кошмар", заяви американският президент.

При израелски удар по-рано днес в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти.

/ДИ/

25.08.2025 20:39

Генералният секретар на ООН осъди убийството на палестинци при израелски удар по болница в ивицата Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 18:59

ООН: Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена в ивицата Газа

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена, заяви днес говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани, след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес.
25.08.2025 12:40

Най-малко четирима журналисти са загинали при израелския удар по болница в Газа, съобщават медиите

Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са

