Израел e ликвидирал шестима членове на „Хамас“ при удара по болницата „Насер“, заяви постоянният представител на САЩ в ООН

Виктор Турмаков
Изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший. Снимка: AP Photo/Richard Drew
Ню Йорк,  
28.08.2025 00:50
 (БТА)
Израелските военни са заключили, че шестима членове на палестинското движение „Хамас“ са били убити при удара по болница „Насер“ в южната част на ивицата Газа в понеделник, съобщи днес пред Съвета за сигурност изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в ООН Дороти Ший, цитирана от Ройтерс.

При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти, работещи за Ройтерс, Асошиейтед прес, „Ал Джазира“ и други медии.

„Израелската армия заключи, че шестима членове на „Хамас“, един от които е участвал в атаките на 7 октомври, са били убити, когато израелската армия порази мястото, което групировката използваше за наблюдение на войските“, заяви Ший.

„Отбелязваме бързия характер на това разследване и реакцията и призоваваме Съвета да осъди продължаващото използване на гражданска инфраструктура от страна на „Хамас“, заяви тя.

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви пред репортери преди заседанието, че подробностите за инцидента все още се проучват и „така през следващите няколко дни ще имаме повече информация.“ „Нашата цел е да се борим с терористи, а не с журналисти, не с никой, който не е замесен в тероризъм“, заяви той.

/ВТ/

27.08.2025 05:00

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" в Газа

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за вчерашния удар по болница "Насер" в ивицата Газа, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, предаде Франс прес.
26.08.2025 23:35

26.08.2025 19:51

Израелската армия каза, че според първоначалните данни за удара по болница в ивицата Газа наблизо е имало "камера на "Хамас"

Израелската армия каза днес, че според първоначалните данни за удара срещу болница в ивицата Газа, при който бяха убити петима журналисти, военните са идентифицирали камера, "позиционирана от "Хамас" наблизо, която да наблюдава военнослужещите.
26.08.2025 00:42

Канада заяви, че е ужасена от израелските удари срещу болница в ивицата Газа

Канада осъди израелските удари срещу болница в ивицата Газа, при които бяха убити 20 души, включително петима журналисти, и заяви, че Израел има задължение да пази мирните граждани в зоната на бойните действия, предаде Ройтерс.
25.08.2025 21:25

Нетаняху каза, че съжалява за "трагичния инцидент" в болница в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел дълбоко съжалява "за трагичния инцидент", както се изрази той, станал днес в болница "Насер" в южната част на ивицата Газа, предадоха Франс прес и Ройтерс. При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира".
25.08.2025 20:39

Генералният секретар на ООН осъди убийството на палестинци при израелски удар по болница в ивицата Газа

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъжда убийството на палестинци при израелски удари по болница "Насер" в ивицата Газа и призовава за незабавно и безпристрастно разследване, съобщи днес неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс.
25.08.2025 20:03

Тръмп каза, че "не е доволен" от израелския удар по болница в ивицата Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че макар да не е знаел за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, той не е доволен от това, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.

Към 01:03 на 28.08.2025 Новините от днес

