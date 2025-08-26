Подробно търсене

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" в Газа

Николай Станоев
Палестинската журналистка на свободна практика Мариам Дага, която е работила за Асошиейтед прес и други медии, е сред убитите при израелския удар "Насер" в ивицата Газа вчера. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Газа,  
26.08.2025 23:35
 (БТА)
"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за вчерашния удар по болница "Насер" в ивицата Газа, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, предаде Франс прес.

По-рано днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че според първоначалното им разследване в района е имало камера, поставена от палестинското ислямистко движение, за да бъдат наблюдавани израелски войници.

Тази вечер от "Хамас" отхвърлиха в комюнике тези "безпочвени твърдения, които не са подкрепени от каквито и да било доказателства и само целят избягване на правната и морална отговорност за масово убийство".

/НС/

Свързани новини

26.08.2025 16:06

Израел понижи равнището на дипломатическите си отношения с Бразилия, след като Бразилия не призна новия посланик

Израел понижи равнището на дипломатическите си отношения с Бразилия, след като бразилското правителство отказа да одобри назначаването на новия израелски посланик, заяви днес говорителка на израелското външно министерство в Йерусалим, цитирана от ДПА.
26.08.2025 15:22

АНП: Самолетът на министерството на отбраната, доставил хранителни продукти в Газа, се върна в Нидерландия

Военнотранспортният самолет C-130 Hercules на нидерландското министерство на отбраната, използван за спускане на хуманитарна помощ над Газа, в събота се върна в Нидерландия, каза говорител на министерството. Миналата седмица служебното правителство обяви, че самолетът ще продължи да спуска хранителни продукти над палестинската крайбрежна ивица по искане на Йордания, предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
26.08.2025 10:40

Турските власти не позволиха на израелски кораб да акостира в Истанбул

Турските власти не позволиха на израелски кораб на компанията „ЗИМ“ (ZIM) да акостира на пристанището в Истанбул, принуждавайки го да промени маршрута си към пристанището в гръцкия град Пирея, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, позовавайки се на информация, потвърдена от властите. 
03.07.2025 13:49

Промененият Близък изток като че ли показва, че стратегията на Нетаняху се изплаща, но Израел плати висока цена, а проблемите си остават

Повече от 20 месеца след кошмара, преживян от Израел на 7 октомври 2023 г., Близкият изток изглежда променен. Враговете на еврейската държава понесоха тежки удари, като войнствената им реторика от първите месеци на конфликта, изглежда повече или по-малко нелепа.
28.10.2024 11:56

Какво бъдеще очаква ивицата Газа след края на войната

Войната в ивицата Газа започна с изненадващата атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел. На 7 октомври 2023 г. кадрите с ликуващи палестинци в крайбрежната територия и убити хора в Израел обиколиха света. Сега, малко повече от една година по-късно, Газа е в руини, а всеки ден от палестинската територия идват ужасяващи снимки и видеозаписи, документиращи неизмеримо човешко страдание.

Към 00:33 на 27.08.2025 Новините от днес

